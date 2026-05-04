تصدر اسم الفنانة ياسمينا المصري تريند مؤشرات البحث جوجل بعد تفاقم أزمتها مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإعلانها الدخول في إضراب عن الطعام بسبب إحساسها بالظلم من جانب رئيس النقابة على حد وصفها.

وهو مادفع الدكتور أشرف زكي، لتحرير محضر ضد ياسمينا واتهامها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته.

القبض على ياسمينا المصري

قررت نيابة النزهة حبس الفنانة ياسمينا المصري، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ المقدم منه ضد "ياسمينا المصرى"، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه؛ وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك

من هي الفنانة ياسمينا المصري؟

ياسمينا المصري هي ممثلة مصرية

درست في المعهد العالي للسينما

شاركت في عدد من المسلسلات من بينها الرحايا مع النجم الراحل نور الشريف.

ظهرت في مسلسل ابن ليل ومسلسل ليالي ومسلسل يا أنا يا أنتي، ومسلسل سقوط حر، ومسلسل كلمة سر.

شاركت في أعمال سينمائية منها المرسي أبو العباس.

ياسمينا المصري على التيك توك

إعتادت الفنانة ياسمينا المصري على الظهور في لايفات التيك توك في السنوات الأخيرة ونشر مقاطع فيديو وتحدثت عن تعرضها لظلم ومحاولات إقصاء بسبب الغيرة الفنية واتهمت نقيب المهن التمثيلية باستبعادها وعدم إنصافها

اقرأ أيضا..

"صوت لن يتكرر".. هند صبري تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

نادية مصطفى تكشف تفاصيل جنازة وعزاء هاني شاكر