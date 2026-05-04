إعلان

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟

كتب : سهيلة أسامة

01:54 ص 04/05/2026

حبس الفنانة ياسمينا المصري بتهمة سب أشرف زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة ياسمينا المصري تريند مؤشرات البحث جوجل بعد تفاقم أزمتها مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإعلانها الدخول في إضراب عن الطعام بسبب إحساسها بالظلم من جانب رئيس النقابة على حد وصفها.

وهو مادفع الدكتور أشرف زكي، لتحرير محضر ضد ياسمينا واتهامها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته.

القبض على ياسمينا المصري

قررت نيابة النزهة حبس الفنانة ياسمينا المصري، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ المقدم منه ضد "ياسمينا المصرى"، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه؛ وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك

من هي الفنانة ياسمينا المصري؟

ياسمينا المصري هي ممثلة مصرية

درست في المعهد العالي للسينما

شاركت في عدد من المسلسلات من بينها الرحايا مع النجم الراحل نور الشريف.

ظهرت في مسلسل ابن ليل ومسلسل ليالي ومسلسل يا أنا يا أنتي، ومسلسل سقوط حر، ومسلسل كلمة سر.

شاركت في أعمال سينمائية منها المرسي أبو العباس.

ياسمينا المصري على التيك توك

إعتادت الفنانة ياسمينا المصري على الظهور في لايفات التيك توك في السنوات الأخيرة ونشر مقاطع فيديو وتحدثت عن تعرضها لظلم ومحاولات إقصاء بسبب الغيرة الفنية واتهمت نقيب المهن التمثيلية باستبعادها وعدم إنصافها

اقرأ أيضا..

"صوت لن يتكرر".. هند صبري تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

نادية مصطفى تكشف تفاصيل جنازة وعزاء هاني شاكر

ياسمينا المصري أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟
رياضة محلية

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟
مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
حوادث وقضايا

مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة