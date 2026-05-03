هل تحميك نزلات البرد من السرطان؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كتب : محمود عبده

10:30 م 03/05/2026

كشفت دراسة حديثة عن علاقة غير متوقعة بين العدوى الفيروسية وانتشار السرطان، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق لآليات تطور الأورام وإمكانية تطوير أساليب علاجية جديدة.

هل يمكن أن تؤثر العدوى الفيروسية على انتشار السرطان؟

وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن"، أشارت دراسة منشورة في مجلة "ساينس" إلى أن بعض العدوى الفيروسية، خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، قد تلعب دورا في إبطاء انتشار الخلايا السرطانية، وهو ما يمثل اكتشافا مهما في مجال أبحاث السرطان.

ماذا كشفت التجارب على الحيوانات؟

أظهرت التجارب التي أجريت على فئران مصابة بعدوى تنفسية أن انتشار الخلايا السرطانية في الرئتين كان أبطأ مقارنة بالفئران السليمة، كما لوحظ انخفاض عدد الأورام لدى الحيوانات المصابة، ما يشير إلى تأثير محتمل للعدوى في الحد من نمو السرطان.

كيف يساهم الجهاز المناعي في هذا التأثير؟

أوضحت الدراسة أن العدوى الفيروسية تحفز الجهاز المناعي لإنتاج جزيئات تعرف باسم "الإنترفيرونات من النوع الأول"، والتي تساعد في مكافحة الفيروسات، وقد تساهم أيضا في جعل بيئة الرئتين أقل ملاءمة لنمو الخلايا السرطانية.

هل يمكن استغلال هذا الاكتشاف في العلاج؟

ويرى الباحثون أن تحفيز الجهاز المناعي بطرق مشابهة قد يمثل توجها واعدا للحد من انتشار السرطان في المستقبل، عبر خلق بيئة غير مناسبة لنمو الخلايا السرطانية.

هل هذه النتائج مؤكدة على البشر؟

رغم أهمية النتائج، يؤكد العلماء أنها لا تزال أولية، إذ استندت إلى تجارب على الحيوانات فقط، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات السريرية للتأكد من فعاليتها وسلامتها قبل تطبيقها على البشر.

