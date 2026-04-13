حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مخاطر التدخين، مؤكدا أنه ليس مجرد عادة ضارة بالرئتين، بل عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والسكر، لما له من تأثير مباشر على الشرايين والدورة الدموية.

هل التدخين مجرد عادة أم خطر يهدد القلب؟

أوضح "موافي"، خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن التدخين يؤدي إلى انقباض الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ما يرفع بشكل كبير من الإصابة بأمراض القلب.

وشدد على أن أي مدخن يعاني من ألم في الصدر يجب التعامل معه على أنه "مريض قلب" حتى يثبت العكس، خاصة إذا كان الألم مرتبطا بالمجهود.

ما علاقة التدخين بمرض السكري؟

كشف "أستاذ طب الحالات الحرجة" عن وجود علاقة مباشرة بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر، موضحا أن التدخين يرفع من مقاومة الأنسولين في الجسم، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالمرض أو تفاقم مضاعفاته لدى المصابين بالفعل.

هل ألم الصدر دائما مشكلة في المعدة؟

حذر أيضا من خطورة تجاهل ألم الصدر أو تفسيره بشكل خاطئ على أنه ارتجاع أو مشكلة في المعدة، مشيرا إلى أن هذا الألم يكون علامة على ضيق في الشريان التاجي.

وأوضح أن الذبحة الصدرية تظهر على شكل شعور بالحرقة أو الثقل، ما يؤدي إلى الخلط بينها وبين آلام الجهاز الهضمي.

ما خطورة انسداد الشريان التاجي؟

أشار إلى أن إهمال أعراض ضيق الشريان التاجي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل إلى أزمات قلبية حادة، لافتا إلى أهمية التشخيص المبكر وعدم الاعتماد على التفسيرات البسيطة للأعراض.

ونصح بضرورة إجراء فحوصات دقيقة مثل "رسم القلب بالمجهود" أو "القسطرة الاستكشافية" عند الشك في الحالة، داعيا المدخنين إلى الإقلاع الفوري عن التدخين، محذرا من أن الاستمرار فيه يؤدي إلى تلف دائم في الشرايين والقلب.