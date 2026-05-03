صرحت الممثلة ياسمينا المصري في وقٍتٍ سابق، بأنها قامت بالإضراب عن الطعام، وهي من التجارب الخطيرة على صحة الإنسان، لأن التوقف عن الأكل والشرب لفترة طويلة له عواقب وخيمة.

وفي هذا الصدد، سوف نتعرف عن تأثير الإضراب عن الطعام على صحة الجسم، والمدة التي يمكن تحملها دون تناول أطعمه، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

كم من الوقت يمكن للإنسان البقاء دون طعام؟



يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية ليعمل بكفاءة، وعند حرمانه منها لفترات طويلة، تحدث مضاعفات خطيرة تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية.

تختلف مدة بقاء الإنسان دون طعام حسب عدة عوامل، مثل العمر، والحالة الصحية، ومستوى النشاط، ونسبة الدهون في الجسم، وتشير بعض الحالات النادرة إلى إمكانية الصيام لفترات طويلة تحت إشراف طبي، لكن في الظروف الطبيعية، يمكن أن يستمر الإنسان في الصيام التام (مع شرب الماء) لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما لا تتجاوز القدرة على الصيام دون ماء أسبوعًا تقريبًا.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الطعام؟



عند الامتناع عن الطعام، يبدأ الجسم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة، مما يؤدي إلى تغيرات في عملية التمثيل الغذائي وانخفاض كفاءة الوظائف الحيوية للحفاظ على الطاقة.

ما هي مراحل استهلاك الطاقة أثناء الجوع؟



ما دور الجلوكوز في المرحلة الأولى؟



يُعد الجلوكوز المصدر الأساسي للطاقة، ويستهلكه الجسم خلال أول يومين إلى ثلاثة أيام من الصيام، من خلال مخزون الجليكوجين.

كيف يستخدم الجسم الدهون كمصدر للطاقة؟



بعد نفاد الجلوكوز، يبدأ الجسم في تكسير الدهون لإنتاج الطاقة عبر عملية تُعرف بتكوين الكيتونات، مستفيدًا من مخزون الدهون.



متى يبدأ الجسم في تكسير العضلات؟





في حالات الجوع القصوى، يلجأ الجسم إلى تكسير البروتينات من العضلات للحصول على الطاقة، وهي مرحلة خطيرة تؤدي إلى فقدان كبير في الكتلة العضلية ومضاعفات صحية شديدة.

ما هي أعراض الجوع الشديد؟



تشمل أعراض الجوع أو الصيام لفترات طويلة:





1- ضمور العضلات.

2- تساقط الشعر.

3- ضعف المناعة.

4- التعب وضعف التركيز.

5- اضطرابات النوم.

6- مشاكل الجهاز الهضمي.

7- عدم تحمل البرد.

8- تغيرات نفسية وسلوكية مثل الارتباك أو الهلوسة.

9- فقدان كتلة الجسم.



تتفاقم هذه الأعراض لتصل إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي أو اضطرابات الدماغ.

ما هي متلازمة إعادة التغذية ولماذا هي خطيرة؟



متلازمة إعادة التغذية هي حالة خطيرة تحدث عند إعادة تناول الطعام بعد فترة طويلة من الجوع، حيث يؤدي إدخال الغذاء بسرعة إلى اختلال في توازن المعادن والكهارل داخل الجسم، ما يسبب مضاعفات مثل:

صعوبة في التنفس.

اضطرابات قلبية.

تشنجات أو غيبوبة.

انخفاض حرارة الجسم.

لذلك، يجب أن تتم عملية إعادة التغذية تحت إشراف طبي لتجنب هذه المخاطر.

هل يمكن أن يؤدي الامتناع عن الطعام إلى اضطرابات الأكل؟



اضطرابات الأكل هي حالات نفسية معقدة تنشأ نتيجة عوامل متعددة، وليس الامتناع عن الطعام سببًا مباشرًا لها، بل يمكن أن يكون أحد أعراضها ومع ذلك، فإن الجوع المتكرر يزيد من التوتر النفسي ويفاقم هذه الاضطرابات.

متى يجب طلب المساعدة؟





إذا كان الامتناع عن الطعام متعمدًا أو مرتبطًا بضغوط نفسية، فمن الضروري طلب المساعدة من مختصين، و يمكن للطبيب أو الأخصائي النفسي تقديم الدعم والعلاج المناسب، خاصة في الحالات التي تترافق مع سوء تغذية شديد، حيث يتطلب الأمر تدخلًا طبيًا وتغذويًا عاجل.

