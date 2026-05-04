تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.49 جنيه للشراء، و53.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع.