تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:39 ص 04/05/2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

53.49 جنيه للشراء، و53.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع.

