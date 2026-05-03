كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 8 مايو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على اغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا.

وأشارت إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 24 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وشمال الصعيد 25 درجة، وجنوب الصعيد 32 درجة.

