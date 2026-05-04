دراسة: ارتفاع بعض المعادن في الجسم قد يزيد خطر سرطان البنكرياس

كتب : سيد متولي

08:00 ص 04/05/2026

سرطان البنكرياس

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات بعض المعادن في الجسم وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، ما يسلط الضوء على دور المغذيات الدقيقة في التأثير على الصحة.

هل ارتفاع اليود والسيلينيوم في الجسم يرتبط بسرطان البنكرياس؟

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نحو 192 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات UK Biobank في المملكة المتحدة، مع متابعة استمرت قرابة 13 عامًا، وأظهرت النتائج أن ارتفاع نسب عنصري اليود والسيلينيوم في الجسم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حتى بعد مراعاة عوامل مثل العمر والعادات اليومية، بحسب لينتا.رو.

في المقابل، تبين أن بعض المعادن الأخرى قد تلعب دورًا وقائيًا، حيث ارتبطت المستويات المرتفعة من المغنيسيوم والنحاس والمنجنيز بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، كما لاحظ الباحثون أن تأثير المنجنيز لم يكن ثابتًا، بل كان أكثر فاعلية ضمن نطاق معين من التركيز.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير هذه المعادن يختلف حسب الجنس ونمط الحياة، إذ كان خطر الإصابة المرتبط باليود والسيلينيوم أكثر وضوحًا لدى النساء وكبار السن والمدخنين، ما يعكس أهمية تحقيق توازن صحي في استهلاك العناصر الغذائية.

في السياق ذاته، يحذر خبراء الصحة من أن بعض العادات اليومية مثل التدخين، والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والسكريات، بالإضافة إلى الوجبات المصنعة الغنية بالمواد الحافظة، قد تساهم بشكل كبير في زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

سرطان البنكرياس ليود لسيلينيوم

