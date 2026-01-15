دراسة حديثة تكشف محفزًا جديدًا لالتهابات اللثة

توصلت دراسة طبية حديثة إلى رصد عامل غذائي قد يكون مرتبطًا بزيادة شدة التهابات اللثة لدى كبار السن، ما يسلط الضوء على دور التغذية في صحة الفم مع التقدم في العمر، نقلا عن لينتا.رو.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 1227 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عامًا، جُمعت ضمن المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES) خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2014.

وأظهرت النتائج أن قرابة نصف المشاركين كانوا يعانون من درجات متفاوتة من أمراض اللثة، فيما تبين أن 78% منهم يتناولون كميات منخفضة من الليكوبين، وهي صبغة كاروتينية طبيعية تتوافر بكثرة في الطماطم والفواكه ذات اللون الأحمر.

وبعد الأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل المؤثرة، من بينها العمر، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي، وعادات التدخين، تبيّن أن خطر الإصابة بالتهابات اللثة الحادة كان أقل بنحو ثلاثة أضعاف لدى الأشخاص الذين يحصلون على مستويات كافية من الليكوبين، مقارنة بمن يعانون من نقصه.

ورغم أن الدراسة تعتمد على الملاحظة والتحليل الإحصائي، ولا تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة بين نقص الليكوبين وأمراض اللثة ودواعم الأسنان، فإن الباحثين أشاروا إلى أن تعزيز استهلاك الليكوبين ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون له دور إيجابي في دعم صحة الفم والحد من التهابات اللثة.

