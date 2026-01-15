إعلان

دراسة حديثة تكشف محفزًا جديدًا لالتهابات اللثة

كتب : مصراوي

02:00 ص 15/01/2026

التهاب اللثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توصلت دراسة طبية حديثة إلى رصد عامل غذائي قد يكون مرتبطًا بزيادة شدة التهابات اللثة لدى كبار السن، ما يسلط الضوء على دور التغذية في صحة الفم مع التقدم في العمر، نقلا عن لينتا.رو.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 1227 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عامًا، جُمعت ضمن المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES) خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2014.

وأظهرت النتائج أن قرابة نصف المشاركين كانوا يعانون من درجات متفاوتة من أمراض اللثة، فيما تبين أن 78% منهم يتناولون كميات منخفضة من الليكوبين، وهي صبغة كاروتينية طبيعية تتوافر بكثرة في الطماطم والفواكه ذات اللون الأحمر.

وبعد الأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل المؤثرة، من بينها العمر، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي، وعادات التدخين، تبيّن أن خطر الإصابة بالتهابات اللثة الحادة كان أقل بنحو ثلاثة أضعاف لدى الأشخاص الذين يحصلون على مستويات كافية من الليكوبين، مقارنة بمن يعانون من نقصه.

ورغم أن الدراسة تعتمد على الملاحظة والتحليل الإحصائي، ولا تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة بين نقص الليكوبين وأمراض اللثة ودواعم الأسنان، فإن الباحثين أشاروا إلى أن تعزيز استهلاك الليكوبين ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون له دور إيجابي في دعم صحة الفم والحد من التهابات اللثة.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟

نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا

" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟

اللثة التهاب اللثة صحة الفم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
نصائح طبية

بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
نشرة التوك شو| أسباب حدوث طفرة في الصادرات الزراعية وتراجع معدل وفيات الرضّع
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أسباب حدوث طفرة في الصادرات الزراعية وتراجع معدل وفيات الرضّع
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان