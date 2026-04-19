كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة كانتربري بـ نيوزيلندا أن التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، رغم كونه أقل ضررا من السجائر التقليدية.

ما أنواع السرطانات المرتبطة بالتدخين الإلكتروني؟

أوضح الباحثون أن التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والأنف، مما يسلط الضوء على أن الأضرار المحتملة ليست محدودة بل تشمل أجهزة حيوية متعددة في الجسم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف يقيم الباحثون خطر التدخين الإلكتروني على المدى الطويل؟

اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل المواد الكيميائية الناتجة عن تسخين السوائل داخل أجهزة التدخين الإلكتروني ودراسة تأثيرها على الجسم.

ووجدوا أن هذه المواد قد تشكل خطرا للإصابة بالسرطان، مشيرين إلى أن تأكيد هذا الخطر بدقة يحتاج إلى سنوات طويلة، لأن ظهور السرطان قد يستغرق أكثر من 15 عام بعد التعرض للمواد المسرطنة.

هل السجائر الإلكترونية خالية تماما من المخاطر؟

رغم أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على بعض أخطر مكونات السجائر التقليدية، مثل القطران وأول أكسيد الكربون إلا أنها ليست خالية تماما من المواد الضارة.

ورصدت فيها مستويات من مواد سامة، من بينها الفورمالديهايد المرتبط سابقا بالإصابة بالسرطان، إلى جانب جزيئات معدنية دقيقة.

ما هو تأثير السجائر الإلكترونية على الرئتين؟

مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض خطير يصيب الرئتين يؤدي إلى تدهور وظائف الجسم على المدى الطويل.

هل يقلل التدخين الإلكتروني من التعرض للمواد السامة بالكامل؟

يوفر التدخين الإلكتروني للمستخدمين كمية أقل من بعض المواد السامة مقارنة بالسجائر التقليدية، لكنه لا يلغي التعرض لهذه المواد بالكامل، ما يعني أن المخاطر الصحية لا تزال موجودة حتى عند استخدامه كبديل.

هل يمكن استخدام السجائر الإلكترونية بأمان؟

يرى الباحثون أن السجائر الإلكترونية قد تكون مفيدة كوسيلة للإقلاع عن التدخين، لكنها ليست خيارا آمنا إذا استخدمت بحد ذاتها.

فاستبدال السجائر التقليدية بها قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لكن الاستمرار في استخدامها دون هدف الإقلاع يبقى محفوفًا بالمخاطر الصحية.

السجائر الإلكترونية أقل ضررا من التدخين، وتعد من الوسائل الفعالة للإقلاع عنه، لكنها تشدد على أنها ليست آمنة تماما، ولا تزال آثارها طويلة المدى غير معروفة

كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على صحة الفم والأسنان؟

ما العلاقة بين السجائر الإلكترونية والتبغ والإصابة بالسكري؟

"أخطر مما تتخيل".. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمر القلب والسكر







