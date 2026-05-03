الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟

قرر البنك المركزي خفض العمر الافتراضي لسحب فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية من 3 و5 سنوات إلى عامين، دون أن يعني ذلك إلغاء العملة أو وقف تداولها، إذ يقتصر القرار على تقليص مدة بقائها في السوق قبل سحبها وإعادة إصدارها، بحسب مصدر مسؤول لمصراوي طلب عدم ذكر اسمه.

بمعنى آخر، العملة ستظل متداولة بشكل طبيعي، لكن سيتم استبدالها بشكل أسرع عند تدهور حالتها، في إطار الحفاظ على جودة النقد المتداول.

وتقليل العمر الافتراضي لفئة الـ10 جنيهات البلاستيكية لا يعني سحبها من التداول، بل هو إجراء تنظيمي لتحسين جودة النقد المتداول عبر تسريع استبدال العملات التالفة، في ظل استمرار الاعتماد عليها كأحد مكونات المنظومة النقدية الحديثة في مصر.

لماذا تم تقليل العمر الافتراضي؟

وفي السياق، أوضح المصدر أن السبب الرئيسي يعود إلى سوء التداول والاستخدام اليومي، مثل الطي العنيف أو التخزين غير المناسب، ما يؤدي إلى تدهور أسرع في حالة العملة مقارنة بالعمر الافتراضي المتوقع.

وأكد أن المشكلة لا تتعلق بالخامة أو التصنيع، حيث أثبتت الفحوصات التي أُجريت في معامل متخصصة بإنجلترا وكندا عدم وجود أي عيوب، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

هل جودة العملة البلاستيكية أقل من المتوقع؟

تشير تصريحات المسؤول إلى أن العملة مصنوعة من مادة "البوليمر"، وهي نفس الخامة المستخدمة في الجنيه الإسترليني، وتعد من أقوى المواد عالميًا في طباعة النقود، ما يعني أن جودتها الفنية مرتفعة.

لكن العامل الحاسم في عمرها داخل السوق يظل سلوك الاستخدام والتداول، وليس خصائصها التصنيعية.

لماذا تستمر العملة الورقية بالتوازي؟

أوضح المصدر أن فئة الـ10 جنيهات الورقية لا تزال تطرح بكميات محدودة، بسبب وجود قطاعات لا تزال تعتمد على النقد الورقي، وهو ما يفرض استمرارها بجانب البلاستيكية، لكن دون أن تكون البديل الرئيسي.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي نية لطرح فئات بلاستيكية جديدة، بخلاف فئتي 10 و20 جنيهًا، ما يعني أن السياسة الحالية تركز على تحسين كفاءة التداول وليس التوسع في الفئات.

ما الذي يميز العملة البلاستيكية رغم ذلك؟

رغم تقليص عمرها الافتراضي في السوق، لا تزال العملة البلاستيكية تتمتع بعدة مزايا، أبرزها:

1- صعوبة تزويرها بسبب ارتفاع تكلفة تصنيعها.

2- عمر افتراضي أطول من الورقية (نظريًا يصل إلى 3 أضعاف).

3- مقاومة أعلى للتلوث والأتربة.

4- مرونة وقوة مع سمك أقل.

5- مقاومة للماء.

6- صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع

