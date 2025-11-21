أشارت طبيبة الأسنان الروسية أناستاسيا كارداكوفا إلى أن ظهور طبقة بيضاء على الأسنان أو القرح، أو حدوث نزيف وفقدان الأسنان، لا يكون نتيجة سوء النظافة الفموية فقط، بل مؤشرا على وجود مرض.

وتوضح الطبيبة أن وجود طبقة بيضاء رقيقة على اللسان في الصباح أمر طبيعي، وينتج عن الجفاف أو بقايا الطعام، لكن إذا كانت هذه الطبقة سميكة ولزجة، مصحوبة بألم أو رائحة كريهة، تشير إلى عدوى فطرية تعرف باسم مرض "المبيضات الفموي".

وتضيف: "تزول الطبقة جزئيا عند محاولة إزالتها لتكشف عن سطح ملتهب تحته، لذلك، من الضروري عدم فرك اللسان بقوة حتى النزف، واستشارة الطبيب المختص".

أما القرح، تظهر بعد إصابة مثل عضة، أو حافة حادة لحشوة الأسنان، أو عن طريق فرشاة الأسنان، وتلتئم خلال 7 إلى 10 أيام، لكن استمرارها لأكثر من أسبوعين، أو ظهورها بكثافة، أمر يستدعي الانتباه، خاصة لدى المدخنين أو مدمني الكحول، لأنها تدل على تغيرات سرطانية محتملة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ونزيف اللثة المستمر علامة على وجود التهاب، ولكن لا يعني التوقف عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، بل تحسين العناية الفموية وزيارة طبيب الأسنان، الذي يلجأ إلى العلاج الضوئي الديناميكي لتقليل الحمل البكتيري والالتهاب بأمان.

وإذا صاحب النزيف رائحة كريهة أو تورم أو حركة في الأسنان، يشير ذلك إلى التهاب دواعم السن.

وتشير الطبيبة إلى أن المرضى يتجاهلون هذه العلامات التحذيرية لعدم وجود ألم، ما يؤدي إلى تطور تسوس الأسنان والتهابات اللثة دون ظهور أعراض واضحة.

وتابعت أن الفحوصات الدورية كل ستة أشهر، وكل ثلاثة إلى أربعة أشهر في حال وجود تقويم أسنان أو أمراض مزمنة، تساعد على اكتشاف التغيرات المبكرة في الغشاء المخاطي وتجويف الفم قبل ظهور الأعراض.

