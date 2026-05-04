

أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات جديدة بشأن الأوضاع في منطقة مضيق هرمز والخليج، في ظل زيادة حركة الملاحة المتوقعة خلال الفترة الحالية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنسيقية مشددة لضمان سلامة السفن.

ودعت الهيئة إلى ضرورة التنسيق مع السلطات العمانية بشكل مباشر، بهدف تعزيز إجراءات الأمن البحري وتأمين عبور السفن التجارية عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

وأكدت التقارير أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال عند درجة حرجة، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ما يفرض حالة من اليقظة المستمرة على حركة الملاحة الدولية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات عبور السفن التجارية، بهدف تقليل المخاطر المحتملة وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر المضيق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات دولية لاحتواء أي تصعيد محتمل في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.