إعلان

تحذيرات بحرية متصاعدة.. مضيق هرمز تحت مستوى تهديد حرج وإجراءات تأمين مشددة

كتب : مصراوي

09:09 ص 04/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات جديدة بشأن الأوضاع في منطقة مضيق هرمز والخليج، في ظل زيادة حركة الملاحة المتوقعة خلال الفترة الحالية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنسيقية مشددة لضمان سلامة السفن.
ودعت الهيئة إلى ضرورة التنسيق مع السلطات العمانية بشكل مباشر، بهدف تعزيز إجراءات الأمن البحري وتأمين عبور السفن التجارية عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
وأكدت التقارير أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال عند درجة حرجة، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ما يفرض حالة من اليقظة المستمرة على حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات عبور السفن التجارية، بهدف تقليل المخاطر المحتملة وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر المضيق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات دولية لاحتواء أي تصعيد محتمل في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمزد سلطنة عمان أمن بحري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
تحذيرات بحرية متصاعدة.. مضيق هرمز تحت مستوى تهديد حرج وإجراءات تأمين مشددة
شئون عربية و دولية

تحذيرات بحرية متصاعدة.. مضيق هرمز تحت مستوى تهديد حرج وإجراءات تأمين مشددة
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
أخبار المحافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
قلبي يحترق وبمن حضر.. قصة تعليقات عمرو أديب على هزائم الزمالك أمام الأهلي
رياضة محلية

قلبي يحترق وبمن حضر.. قصة تعليقات عمرو أديب على هزائم الزمالك أمام الأهلي
مكالمة وداع وعتاب على تحرش.. يد الغدر تُنهي حياة "ماني" في بولاق (فيديو)
حوادث وقضايا

مكالمة وداع وعتاب على تحرش.. يد الغدر تُنهي حياة "ماني" في بولاق (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة