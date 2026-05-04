كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من الجامعة الفيدرالية في ساو باولو عن تفوق السباحة على الجري في تعزيز صحة القلب، رغم أن كلا النشاطين يقدمان فوائد بدنية ملحوظة.

وخلال تجربة أجريت على حيوانات، قام العلماء بمقارنة تأثير الجري والسباحة على كفاءة الجهاز القلبي الوعائي، وتبين أن كلا التمرينين يسهمان في تحسين اللياقة البدنية وزيادة استهلاك الأكسجين بنسبة تتجاوز 5%. ومع ذلك، أظهرت السباحة تأثيرًا إضافيًا على القلب نفسه، حيث ساعدت على زيادة حجم عضلة القلب وتعزيز قدرتها على الانقباض بشكل أكثر كفاءة، بحسب لينتا.رو.

تأثير السباحة على القلب

وأوضحت النتائج أن السباحة تؤثر بشكل أكبر على نشاط جزيئات تُعرف بـ"الميكرو RNA"، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نمو الخلايا وتكوين الأوعية الدموية، كما تساهم في حماية القلب من الأضرار، مما يجعل عضلته أكثر قوة وقدرة على تحمل الضغوط.

وأشار الباحثون إلى أن الجري والسباحة كلاهما مفيدان للصحة العامة، إلا أن السباحة قد تمنح ميزة إضافية، خاصة للأشخاص الذين يمرون بمرحلة تعافي من أمراض القلب.

من ناحية أخرى، يؤكد خبراء الصحة أن السباحة تعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى من لديهم مشكلات في المفاصل، نظرًا لكونها رياضة منخفضة التأثير على الجسم.