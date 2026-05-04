إعلان

دراسة: السباحة تتفوق على الجري في تقوية القلب وتحسين وظائفه

كتب : سيد متولي

04:00 ص 04/05/2026

صحة القلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من الجامعة الفيدرالية في ساو باولو عن تفوق السباحة على الجري في تعزيز صحة القلب، رغم أن كلا النشاطين يقدمان فوائد بدنية ملحوظة.

وخلال تجربة أجريت على حيوانات، قام العلماء بمقارنة تأثير الجري والسباحة على كفاءة الجهاز القلبي الوعائي، وتبين أن كلا التمرينين يسهمان في تحسين اللياقة البدنية وزيادة استهلاك الأكسجين بنسبة تتجاوز 5%. ومع ذلك، أظهرت السباحة تأثيرًا إضافيًا على القلب نفسه، حيث ساعدت على زيادة حجم عضلة القلب وتعزيز قدرتها على الانقباض بشكل أكثر كفاءة، بحسب لينتا.رو.

تأثير السباحة على القلب

وأوضحت النتائج أن السباحة تؤثر بشكل أكبر على نشاط جزيئات تُعرف بـ"الميكرو RNA"، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نمو الخلايا وتكوين الأوعية الدموية، كما تساهم في حماية القلب من الأضرار، مما يجعل عضلته أكثر قوة وقدرة على تحمل الضغوط.

وأشار الباحثون إلى أن الجري والسباحة كلاهما مفيدان للصحة العامة، إلا أن السباحة قد تمنح ميزة إضافية، خاصة للأشخاص الذين يمرون بمرحلة تعافي من أمراض القلب.

من ناحية أخرى، يؤكد خبراء الصحة أن السباحة تعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى من لديهم مشكلات في المفاصل، نظرًا لكونها رياضة منخفضة التأثير على الجسم.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

القلب السباحة الجري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث مروع منتصف الليل.. تصادم بين تريلا ونقل على الطريق الأوسطي دون وفيات-
حوادث وقضايا

حادث مروع منتصف الليل.. تصادم بين تريلا ونقل على الطريق الأوسطي دون وفيات-
نصيحة جيرارد وطلب خاص.. أبرز تصريحات محمد صلاح عبر قناة TNT sports
رياضة عربية وعالمية

نصيحة جيرارد وطلب خاص.. أبرز تصريحات محمد صلاح عبر قناة TNT sports
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
شئون عربية و دولية

بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة على بعد 78 ميلًا من الفجيرة
شئون عربية و دولية

مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة على بعد 78 ميلًا من الفجيرة
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة