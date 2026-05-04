لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء

كتب : مختار صالح

07:00 ص 04/05/2026

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية تنفيذ أعمال صيانة عاجلة على خط مياه رئيسي بقطر 630 مم، يربط منطقة ميت فارس بعرب زيدان، وهو ما يستلزم وقف ضخ المياه بشكل مؤقت بعدد من المناطق.

موعد انقطاع المياه ومدته

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيبدأ صباح غدًا الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، لمدة تصل إلى 12 ساعة تقريبًا، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الصيانة بشكل آمن وفعّال، دون التأثير على كفاءة الشبكة مستقبلًا.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

ويشمل الانقطاع عددًا من المناطق، من بينها الوحدة المحلية بالربيعات، والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، وعرب زيدان التابعة لمركز المنزلة، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بالمحمودية.

نداء للمواطنين والجهات الخدمية

ووجهت الشركة نداءً عاجلًا إلى المواطنين، وكذلك الجهات الحكومية والمستشفيات والمخابز والوحدات المحلية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتخزين كميات كافية من مياه الشرب لتغطية فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

