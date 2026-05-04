- د ب أ

يرى العلماء أن المرونة النفسية تمثل قدرة الفرد على إعمال العقل بشكل سليم وتغيير أنماط التفكير بهدوء عند مواجهة مواقف تبعث على التوتر، وهو ما يصطلح على تسميته بـ "رباطة الجأش".

وفي هذا السياق، أجرى فريق بحثي في الولايات المتحدة دراسة للوقوف على العوامل المساعدة في اكتساب المرونة النفسية، والقدرة على ضبط الانفعالات والسلوكيات والأفكار في الظروف المتغيرة.

وقالت لينا بيجداش، الأستاذ المساعد لعلوم الصحة بجامعة بينجهامتون، إن المرونة النفسية هي القدرة على تغيير التفكير تجاه موقف معين واستخدام الموارد العقلية لتجاوز القلق، وألقت الدراسة، المنشورة في دورية "Journal of American College Health"، الضوء على مجموعة عوامل تساهم في تنمية هذه الصفات لدى الإنسان.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 401 من طلاب الجامعات (58% منهم فتيات)، حيث رصد الباحثون عاداتهم الغذائية، وأنماط نومهم، ومعدلات نشاطهم البدني، ومدى تعاطيهم للمواد المخدرة أو الكحوليات.

وخلصت النتائج إلى أن تناول وجبة الإفطار خمس مرات أسبوعياً أو أكثر، مع ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يوميا، يعزز من اكتساب مرونة نفسية أكبر، وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن استهلاك الوجبات السريعة، والسهر لساعات متأخرة، وتعاطي المخدرات، تؤدي إلى تراجع هذه المرونة.

كما أثبت الباحثون أن تناول زيت السمك بمعدل أربع إلى خمس مرات أسبوعياً يمثل عاملاً مساعداً إضافياً في هذا الإطار.

ونقل موقع "هيلث داي" الطبي عن الباحثة لينا بيجداش توصيتها لمن ينشدون المرونة النفسية بضرورة "تناول إفطار صحي، والنوم لمدة ست ساعات على الأقل ليلاً، واستهلاك كميات كافية من زيت السمك، تجنباً لإحداث توتر وقلق في حياتهم اليومية".