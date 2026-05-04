سعر الذهب اليوم في مصر في بداية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

09:31 ص 04/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية تعاملات الاثنين 4-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4633 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5957 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6950 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7942 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246996 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4606 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

