مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

لحسم اللقب.. المباريات المتبقية لأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 04/05/2026

مانشستر سيتي وآرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، بين مانشستر سيتي وآرسنال، في سباق مفتوح على كافة الاحتمالات قبل الجولات الحاسمة.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه، مستندًا إلى خبراته في الأمتار الأخيرة، بينما يطارد آرسنال حلم التتويج الغائب منذ عام 2004، في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة.

ويأمل الفريق اللندني في استغلال مبارياته المتبقية لحسم اللقب، حيث يواجه وست هام خارج ملعبه يوم 10 مايو، ثم يستضيف بيرنلي على ملعب الإمارات يوم 18 مايو، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة كريستال بالاس خارج الديار يوم 24 مايو.

على الجانب الآخر، يمتلك مانشستر سيتي جدولًا أكثر ازدحامًا، إذ يخوض خمس مباريات، يبدأها بمواجهة إيفرتون خارج ملعبه يوم 4 مايو، ثم يستضيف برينتفورد يوم 9 مايو، ويواجه كريستال بالاس يوم 13 مايو على ملعب الاتحاد، قبل أن يحل ضيفًا على بورنموث يوم 19 مايو، ويختتم مبارياته أمام أستون فيلا يوم 24 مايو.

ويدخل السيتي هذه المرحلة بطموحات كبيرة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على لقب الدوري، بل تمتد لتحقيق ثلاثية محلية، بعد التتويج بكأس الرابطة، والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

ظهور نادر لحسين الشحات مع أبو تريكة (صورة)

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي آرسنال الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
شئون عربية و دولية

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
إحالة خفير للتحقيق بعد ظهوره في فيديو يتقاضى أموالًا من سائح داخل معابد
أخبار المحافظات

إحالة خفير للتحقيق بعد ظهوره في فيديو يتقاضى أموالًا من سائح داخل معابد
مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة على بعد 78 ميلًا من الفجيرة
شئون عربية و دولية

مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة على بعد 78 ميلًا من الفجيرة
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
شئون عربية و دولية

بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة