اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، بين مانشستر سيتي وآرسنال، في سباق مفتوح على كافة الاحتمالات قبل الجولات الحاسمة.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه، مستندًا إلى خبراته في الأمتار الأخيرة، بينما يطارد آرسنال حلم التتويج الغائب منذ عام 2004، في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة.

ويأمل الفريق اللندني في استغلال مبارياته المتبقية لحسم اللقب، حيث يواجه وست هام خارج ملعبه يوم 10 مايو، ثم يستضيف بيرنلي على ملعب الإمارات يوم 18 مايو، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة كريستال بالاس خارج الديار يوم 24 مايو.

على الجانب الآخر، يمتلك مانشستر سيتي جدولًا أكثر ازدحامًا، إذ يخوض خمس مباريات، يبدأها بمواجهة إيفرتون خارج ملعبه يوم 4 مايو، ثم يستضيف برينتفورد يوم 9 مايو، ويواجه كريستال بالاس يوم 13 مايو على ملعب الاتحاد، قبل أن يحل ضيفًا على بورنموث يوم 19 مايو، ويختتم مبارياته أمام أستون فيلا يوم 24 مايو.

ويدخل السيتي هذه المرحلة بطموحات كبيرة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على لقب الدوري، بل تمتد لتحقيق ثلاثية محلية، بعد التتويج بكأس الرابطة، والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

