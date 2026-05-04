قبل مغيب شمس 25 أبريل الماضي، جمعت "ماني" ووالدته "أم أحمد" مكالمة وداع، 60 ثانية أخيرة استعجل فيها طالب السياحة والفنادق تحضير وجبة الغداء قائلاً: "أنا جاي أتغدى يا أمي حضري الأكل"، قبل أن تُنهي حياته يد الغدر بسكين في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

عتاب على تحرش في نص الشارع

كان لزامًا على "ماني" أن يعاتب "عدوي عبد الشكور" حين رآه يضايق إحدى الفتيات أثناء سيرها في شارع الزريبة ببولاق، ولم يتقبل الخمسيني عتابه، ودارت مناوشة بينهما أمام الفتاة، حيث قالت الأم في لايف لمصراوي: "كل اللي عمله ابني قاله اعتبرها زي أختك يا أخي.. زي أي حد هيشوف بنت بتتعاكس هيعمل كده".

طيش كلام انتهي بغدر

ظن "ماني" أن حكايته مع "عدوي" انتهت بطيش الكلام وتدخل الجيران، ولم يعلم أن عتابه سيكلفه الفصل الأخير من حياته على نحو مأساوي، إذ باغته في لحظة غضب رجل خمسيني بطعنة سكين في القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال وتركه غارقًا في دمائه أمام الفتاة. "ابني راح غدر عشان كان بيدافع عن بنت اعتبرها زي أخته".



تسارعت دقات قلب "أم أحمد" حين هاتفت ضناها الأصغر "ماني"، لكن دون جدوى، كونه تأخر على غير عادته في عمله: "كان قايلي إنه خلص شغل وجاي يتغدى معايا أنا وأبوه".

انتظرت الأم نجلها نحو 30 دقيقة، حتى هاتفها أحد الأشخاص وأخبرها أن "ماني" في المستشفى، قائلًا: "كنت حاسة إن حصله حاجة.. لسه كنت مكلماه وقالي أنا جاي حضريلي الأكل". تقول الأم في تصريحات خاصة لمصراوي.

اعتبرها زي اختك

على أمل النجاة، همت الأم في عجالة على المستشفى، لكن بعد فوات الأوان، فطبيب الطوارىء أخبرها أن "ماني" حضر جثة هامدة "جاي خلصان" تتذكر الأم :" ملحقتش أشوفه غير في المستشفى وهو ميت ..كان عكازي أنا وأبوه".



بركن منزوي في غرفة "ماني" تجلس الأم بين جدرانها المُظلمة برحيله، تنظر بكل حسرة على صورته المعلقة و ينتابها حسرة، تطالب الأم المكلومة القصاص لابنها " كانت جنازته زي الفرح .. مش عارفه أعيش من غير ابني كان سندي وضهري".

اعترافات صادمة في جريمة بولاق

فريق من البحث الجنائي بمباحث بولاق الدكرور ترأسه المقدم أيمن السكوري، ألقى القبض على المتهم "عدوي"، بعدما تحفظت على كاميرات المراقبة التي رصدت الجريمة صوت وصورة، وأحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أقر بارتكاب الجريمة "ايوه قتله .. وضربته بالسكينة".

