راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:00 م 12/01/2026

تعبيرية

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني العديد من الأشخاص، وعادة ما ينتج عنها أعراض في الجهاز الهضمي، ويجهل العديد أن هناك بعض العلامات التي تظهر في الفم وتكشف عنها.

وبحسب موقع clevelandclinic، سوف نتعرف على أبرز الأعراض الفموية التي تنذر بالإصابة بجرثومة المعدة.

1- تقرحات الفم

يمكن أن تسبب مشاكل المعدة، بما في ذلك عدوى بكتيريا الملوية البوابية المعروفة بـ"جرثومة المعدة"، تقرحات الفم، نتيجة انتقالها عبر الفم، كما أن هناك بعض العلاجات المستخدمة في علاجها توفر بيئة ملائمة لظهور تقرحات مؤلمة في الفم أو على اللثة.

2- ظهور رائحة فم كريهة

يمكن أن يؤدي عسر الهضم أو وجود بكتيريا مثل جرثومة المعدة إلى رائحة فم كريهة مستمرة لا يمكن علاجها بالتنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط.

الأعراض الفموية غير المباشرة

أكثر الأعراض الفموية شيوعاً المرتبطة بعدوى المعدة هي أعراض غير مباشرة، ناتجة عن أعراض أخرى مثل القيء والإسهال:

3- جفاف الفم

يعتبر جفاف الفم من المضاعفات الرئيسية الناتجة عن استمرار القيء عند الإصابة بجرثومة المعدة، كما أن عدم القدرة على تناول الماء وغيرها، ينتج عنها جفاف الفم.

4- تآكل المينا

يمكن أن يؤدي التقيؤ المتكرر إلى دخول محتويات المعدة شديدة الحموضة إلى الفم، ما يؤدي إلى إذابة مينا الأسنان بمرور الوقت، و يضعف الأسنان ويجعلها عرضة لمزيد من التلف.

