أظهرت دراسة حديثة من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن التدخين يؤدي إلى تلف خلايا الظهارة الصبغية الشبكية، المسؤولة عن دعم مستقبلات الضوء والحفاظ على صحة الشبكية، ما يزيد خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كيف يؤثر التدخين على خلايا الشبكية؟

التعرض لدخان السجائر يسبب تغيرات "فوق جينية" في خلايا الشبكية، أي تغييرات في نشاط الجينات دون تعديل المادة الوراثية نفسها، ما يضعف قدرة الخلايا على أداء وظائفها الطبيعية ويُسرع شيخوختها، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

أجرى الباحثون تجارب على فئران صغيرة وكبيرة العمر، حيث كشف التعرض لدخان السجائر عن خلايا شبكية مختلة وظيفيًا تشبه تلك عند المصابين بالتنكس البقعي.

وأدى الدخان أيضا إلى اضطراب إنتاج الطاقة وتلف أجزاء من المادة الوراثية داخل الخلايا.

هل تحاول الخلايا مقاومة الضرر؟

لاحظ الفريق أن الخلايا الشابة حاولت مقاومة تأثير الدخان عبر تنشيط جينات دفاعية مرتبطة بالشيخوخة، ما ساعدها مؤقتا على البقاء، بينما كانت الخلايا الأكبر سنا أكثر عرضة للموت.

حلل الباحثون خلايا شبكية بشرية من مدخنين وغير مدخنين، بالإضافة إلى شخص مصاب بمراحل مبكرة من المرض. ووجدوا مئات الجينات التي تغير نشاطها بنفس الطريقة كما في الفئران، ما يعزز احتمال أن تكون هذه التغيرات عاملا رئيسيا في تطور المرض.

