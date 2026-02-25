كتبت: رودينا ضوه

ينخفض ضغط الدم بشكل مفرط لدى بعض الأشخاص، عند الجلوس أو الوقوف وهي حالة تسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي.

وتظهر أعراض الإغماء أو الدوخة أو عدم وضوح الرؤية وخاصة بعد الجلوس لفترة طويلة، وتختفي بسرعة عندما يعود ويستلقي الشخص.

أسباب الدوخة عند الوقوف

يعاني بعض الأشخاص من أعراض مماثلة عند الوقوف، ولكن دون انخفاض في ضغط الدم، في كثير من الأحيان، يزيد معدل ضربات القلب لدى المرضى تسرع القلب وبشكل أكثر من المعتاد عند الوقوف.

ولذلك تسمى هذه الحالة متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، ما يسبب شعور هؤلاء الأشخاص بالدوخة، على الرغم من أن ضغط الدم طبيعي، وفقًا لموقع msdmanuals.

أسباب الدوخة أو خفة الرأس عند الوقوف

تحدث الدوخة عند الوقوف نتيجة اضطراب في تنظيم ضغط الدم، فعندما يقف الناس عادةً، تتسبب الجاذبية في تجميع الدم في أوردة الساقين والجذع.

ويخفض هذا التجمع ضغط الدم ومقدار ما يضخ القلب من الدم إلى الدماغ، ويسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ الدوخة وأعراضًا أخرى، وللتعويض عن ذلك، يزيد الجهاز العصبي بسرعة من معدل ضربات القلب ويضيق الأوعية الدموية التي تعيد بسرعة ضغط الدم إلى وضعه الطبيعي قبل أن تظهر الأعراض.

ويمكن للعديد من الاضطرابات أن تسبب مشاكل في تنظيم ضغط الدم، وتؤدي إلى الدوخة عند الوقوف، وتشتمل فئات هذه الأسباب على ما يلي:

خلل في وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي بسبب الاضطرابات أو الأدوية

انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم

نقص معدل الدم في الجسم

ردود فعل هرمونية خاطئة

وتختلف الأسباب وفقًا لكون الأعراض جديدة.

الأسباب الشائعة

وتشتمل الأسباب الأكثر شيوعًا للدوخة عند الوقوف على التالي:

نقص الدم "ينتج عن الجفاف أو فقدان الدم"

الأدوية

الراحة المطولة في السرير

الغدة الكظرية غير النشيطة "قصور الغدة الكظرية".

كما تتضمن الأسباب الأكثر شيوعًا للدوخة عند الوقوف والتي تظهر لوقت طويل "مزمنة" ما يلي:

التغيرات المرتبطة بالعمر في تنظيم ضغط الدم

الأدوية

خلل في وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي "المستقل".

