أوضح الدكتور إيليا بارسوكوف، أخصائي الغدد الصماء أن ارتفاع مستوى الكورتيزول لا يقتصر تأثيره على الشعور بالتعب والتهيج فقط، بل قد يسبب أيضًا تغيرات جسدية واضحة ومميزة في شكل الجسم والبشرة، نقلا عن pravda.ru.

وتشمل هذه التغيرات زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن، وظهور حب الشباب، وارتفاع إفراز الدهون في الجلد، مما يؤثر على المظهر العام.

وأشار إلى أن ارتفاع الكورتيزول غالبًا ما يرتبط باضطرابات وظيفية خطيرة في الغدة النخامية أو الغدة الكظرية، موضحًا أن هناك حالتين مرضيتين رئيسيتين هما داء كوشينغ ومتلازمة كوشينغ، حيث يؤدي الإفراط في إفراز هذا الهرمون إلى تغيرات سريعة في الشكل والصحة العامة.

ويحدث داء كوشينغ نتيجة إفراز الغدة النخامية كميات زائدة من الهرمون المحفز لقشرة الكظر، ما يؤدي إلى تنشيط الغدد الكظرية وزيادة إنتاج الكورتيزول بشكل مفرط. أما في متلازمة كوشينغ، وتكمن المشكلة في الغدة الكظرية نفسها، وغالبًا ما يكون السبب وجود ورم يفرز الهرمون.

كما يؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى تغييرات في ملامح الجسم، حيث تصبح الذراعان و الساقان أكثر نحافة، بينما يزداد امتلاء الوجه والجذع، وهو ما يُعرف بظاهرة “وجه القمر” والسمنة المركزية.

ويؤثر الهرمون المرتفع أيضًا على الجلد والشعر والسلوك، حيث تصبح البشرة دهنية وتظهر البثور، يفقد الشعر لمعانه وحيويته، وقد تظهر علامات تمدد جلدية بنفسجية اللون على البطن وتحت الإبطين، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والشعور بالعصبية والأرق.

وأكد أن هذه الأعراض لا ترتبط عادة بالإجهاد العادي، بل قد تكون مؤشرًا على مرض خطير يحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع، وغالبًا ما يكون العلاج جراحيًا.

وشدد على أن ظهور هذه العلامات بشكل متزامن، مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتدهور صحة الجلد، يستدعي التوجه إلى الطبيب المختص في أقرب وقت لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

