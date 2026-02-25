إعلان

ضيق التنفس أخطرها.. احذر تجاهل علامات تليف الكبد

كتب : مصراوي

03:00 م 25/02/2026

تليف الكبد

كتبت- رودينا ضوه:

تليف الكبد هو مرض كبدي في مراحله المتأخرة، حيث تستبدل أنسجة الكبد السليمة تدريجيًا بنسيج ندبي، وينتج هذا عن التهاب الكبد المزمن طويل الأمد، وله أسباب عديدة، وعندما يستمر الالتهاب، يحاول الكبد إصلاح نفسه عن طريق التندب.

ووفقًا لموقع clevelandclinic، تعتمد علامات وأعراض تليف الكبد على مدى تقدمه، قد لا تظهر عليك أي أعراض في المراحل المبكرة، أو قد تظهر عليك أعراض غامضة تشبه العديد من الحالات الأخرى، تصبح أعراض تليف الكبد أكثر وضوحًا مع تراجع وظائف الكبد.

ما هي العلامات الأولى لتليف الكبد؟

قد تشمل العلامات والأعراض المبكرة لتليف الكبد ما يلي:

الغثيان أو فقدان الشهية

الشعور بالضعف أو التعب " الإرهاق".

ألم في الجزء العلوي من البطن "خاصة على الجانب الأيمن".

أوعية دموية مرئية تشبه العناكب "أورام وعائية عنكبوتية".

احمرار في راحة اليدين "احمرار راحة اليد".

ما هي أعراض تليف الكبد المتقدم؟

تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بانخفاض وظائف الكبد ما يلي:

اليرقان "لون أصفر للجلد والعينين".

الحكة "حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي واضح".

بول داكن اللون وبراز فاتح اللون.

صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.

نتوءات صفراء صغيرة من رواسب الدهون على بشرتك أو جفونك.

فقدان الوزن وفقدان العضلات غير المبرر.

اعتلال الدماغ الكبدي "الارتباك، فقدان التوجه، تغيرات المزاج".

خلل في الحركة "ارتعاش أو ارتعاش أو فقدان السيطرة على العضلات".

تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بارتفاع ضغط الدم البابي ما يلي:

تورم في البطن "الاستسقاء".

تورم في اليدين والقدمين والساقين و/أو الوجه "الوذمة".

سهولة النزيف والكدمات.

انخفاض إنتاج البول "بسبب الفشل الكلوي المزمن".

ضيق التنفس "نتيجة لفشل الجهاز التنفسي المزمن".

تليف الكبد عراض تليف الكبد سباب تليف الكبد

