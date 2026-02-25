إعلان

تضر البنكرياس.. عادة صباحية شائعة تعرضك لمخاطر صحية صادمة

كتب : أسماء العمدة

05:00 م 25/02/2026

البنكرياس

هناك بعض العادات الصباحية التي قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في البنكرياس على المدى الطويل أو تؤثر سلبًا على صحتك العامة، ما قد يؤثر على البنكرياس بشكل غير مباشر، وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ومن ضمن هذه العادات التي يجب الانتباه إليها وتقليلها أو تجنبها، تناول وجبة فطور غنية بالدهون غير الصحية، والسكريات المصنعة، والذي يمكن أن يجهد البنكرياس لإنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية.

ويعتبر شرب كميات كبيرة من الكافيين أو المشروبات الغازية المحلاة، من العادات السيئة لأنه قد يؤدي ذلك إلى الجفاف أو زيادة الالتهابات في الجسم.

كما أن التدخين، يعتبر عامل خطر رئيسي للعديد من مشاكل البنكرياس، بما في ذلك سرطان البنكرياس، إلى جانب عدم شرب كمية كافية من الماء، والذي يمكن أن تؤدي إلى جفاف مزمن ويمكن أن تؤثر على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك البنكرياس.

لذا ركز على تبني عادات صباحية صحية، وحاول شرب الماء عند الاستيقاظ، وتناول وجبة فطور متوازنة وغنية بالألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

