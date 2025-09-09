أعراض الذبحة الصدرية.. متى تذهب للطبيب؟

كتبت- أسماء مرسي:

تحدث الذبحة الصدرية نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب ما يؤدي إلى الشعور بألم وضغط في منطقة الصدر، لكن ماذا نعرف عن أعراضها؟

الشعور بـ ضغط أو ثقل في الصدر

يوصف الألم بأنه ضغط أو ضيق أو شعور بثقل خلف عظمة الصدر، وفقا لموقع Mayo Clinic.

الألم إلى في مناطق أخرى بالجسم

قد ينتشر الألم إلى الذراعين (خاصة اليسرى)، الرقبة، الفك، الكتف أو الظهر.

أعراض أخرى للذبحة الصدرية، تشمل:

ضيق التنفس.

التعب العام أو الإرهاق.

الدوخة أو الإغماء.

الغثيان.

التعرق.

الحموضة أو عسر الهضم.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا كان الألم شديدا، لا يزول مع الراحة أو الدواء، أو استمر لأكثر من بضع دقائق، فقد يكون ذلك علامة على الذبحة الصدرية.

