يحارب الكوليسترول.. مشروب يحمي من الجلطات ويخفض الضغط

كتب- أسماء العمدة

تناول الشاي الأخضر يحمي عضلة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، هناك العديد من الدراسات العلمية التي تدعم هذه الفائدة وتوضح الآليات التي يعمل بها الشاي الأخضر لتحسين صحة الجهاز الدوري.

كيف يحمي الشاي الأخضر قلبك وأوعيتك الدموية؟

بحسب موقع healthline، الشاي الأخضر غني بمركبات تسمى مضادات الأكسدة، وأهمها الكاتيكين (خاصة EGCG)، التي تلعب دورًا محوريًا في هذه الحماية

خفض الكوليسترول الضار

يساعد الشاي الأخضر على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي في الدم، وذلك يقلل من تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين)، والتي يمكن أن تسد الأوعية الدموية وتؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحسين وظيفة الأوعية الدموية

يعمل الشاي الأخضر على تحسين مرونة ووظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية (البطانة الغشائية)، ما يعزز تدفق الدم بشكل سليم ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

خفض ضغط الدم

الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

خصائص مضادة للالتهابات

يقلل الشاي الأخضر من الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب الأوعية الدموية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الشرايين ومشاكل القلب.

منع تكون الجلطات

يساعد الشاي الأخضر في منع التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات الدموية غير المرغوب فيها، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مكافحة الإجهاد التأكسدي

تحمي مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تساهم في شيخوخة الأوعية الدموية وتطور أمراض القلب.