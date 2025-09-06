في 3 أشهر.. 5 عادات صباحية تخلصك من دهون الكبد

كتب : سيد متولي

مرض الكبد الدهني حالة عادة ما تختبئ وراء ساعات العمل الطويلة، وتفويت الوجبات، والتوتر المزمن، ويمكن علاج المرض المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، لكن الأمر يتطلب المواظبة والوعي، وتغييرًا طفيفًا في الروتين اليومي، بدءًا من الصباح.

إليك 5 عادات صباحية يمكن أن تساعد في تقليل دهون الكبد، ودعم التعافي، واستعادة صحة الكبد في غضون ثلاثة أشهر فقط، بحسب timesofindia.

ابدأ يومك بماء الليمون الدافئ وقليل من القرفة

مع أن ماء الليمون ليس مشروبًا سحريًا، إلا أن دوره في تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية حقيقي، وما يعزز هذه الفائدة هو إضافة رشة من القرفة، وهي عامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ يعد ارتفاع مستويات الأنسولين محفزًا معروفًا لتراكم الدهون في الكبد.

يساعد تناول كوب دافئ من الماء مع الليمون الطازج ومسحوق القرفة أول شيء في الصباح على تنشيط عملية الأيض بلطف، ويهيئ الجو المناسب لتنظيم الدهون.

مارس 12 دقيقة من اليوجا التي تركز على الكبد

في حين أن جميع التمارين الرياضية مفيدة، فقد أظهرت حركات اليوجا المُركزة فائدة إضافية في تحفيز الكبد وتقليل دهون البطن.

تعمل وضعية بهوجانجاسانا (وضعية الكوبرا)، وأردها ماتسيندراسانا (لف العمود الفقري)، وحتى تنفس كابالباتي بعمق على منطقة البطن، تساعد ممارسة تمرين بسيط لمدة 12 دقيقة يوميًا على تدليك الكبد، وتنشيط الدورة الدموية، وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون.

تناول جرعة قبل الإفطار من عصير البنجر والجزر الخام (100 مل فقط)

البنجر والجزر غنيان بمركبات مثل البيتايين والبيتالين والكاروتينات، والتي أثبتت الدراسات السريرية فعاليتها في تقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الكبد.

شرب جرعة صغيرة من عصير البنجر والجزر الطازج (لا تزيد عن 100 مل) قبل الإفطار بنحو 30 دقيقة يدعم نشاط الإنزيمات وينظف الكبد بلطف دون إرهاق الجهاز الهضمي.

تناول وجبة إفطار خفيفة

يجب أن تكون وجبة الإفطار المفيدة للكبد خفيفة، ومضادة للالتهابات، وغنية بالألياف، لا بالدهون.

اقضِ 7 دقائق في ضوء الشمس الطبيعي في الصباح

يساعد ضوء الشمس الصباحي، وخاصةً بين الساعة 7 و9 صباحًا، على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وخفض مستوى الكورتيزول، ودعم نشاط إنزيمات الكبد بشكل غير مباشر من خلال تحسين جودة النوم والتوازن الهرموني.

