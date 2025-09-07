كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحتك؟

كتبت- أسماء مرسي:

أصبح استهلاك مشروبات الطاقة عالية الكافيين يشكل تهديدا كبيرا لصحة الأطفال والمراهقين.

كشفت الدراسات الحديثة أن هذه المشروبات تؤثر سلبا على نوم الشباب وتركيزهم وصحتهم النفسية، بالإضافة إلى ارتباطها بزيادة مخاطر السمنة، مشكلات القلب، واضطرابات المزاج، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تأثير الكافيين على الجسم

يُمتص الكافيين في الدم خلال حوالي 10 دقائق بعد تناوله، ويصل إلى ذروته بعد 45 إلى 50 دقيقة، ما يمنح شعورا مؤقتا باليقظة والتركيز، بعد انخفاض مستواه، يشعر المستخدم بالتعب وانخفاض الطاقة، يبقى حوالي 50% من الكافيين في الدم لمدة خمس إلى ست ساعات، وتختلف هذه المدة حسب الجنس والعمر والوزن.

مخاطر مشروبات الطاقة على القلب

يحذر الأطباء من أن مشروبات الطاقة تشكل خطرا كبيرا على الأشخاص المصابين بأمراض قلبية وراثية، حيث يمكن أن تعطل النظام الكهربائي للقلب وتزيد احتمالية عدم انتظام ضرباته، خاصة عند الجمع بين تناول هذه المشروبات وعادات غير صحية مثل الحرمان من النوم، الجفاف، أو التدخين الإلكتروني.

في دراسة أجريت بعيادة مايو في الولايات المتحدة، تم تحليل بيانات 144 مريضا نجا من سكتة قلبية، منهم سبعة تناولوا مشروبات طاقة قبل الحادثة، ثلاثة منهم بانتظام، وأربعة يعانون من أمراض قلب وراثية.

ظهرت الدراسة أن استهلاك مشروبات الطاقة يزيد المخاطر، رغم عدم ثبوت العلاقة المباشرة بالنوبات القلبية.

التسمم بالكافيين وخطورته

التسمم بالكافيين نادر لكنه خطير، ويحدث عند تجاوز الجرعة 1200 ملج من الكافيين، تحتوي مشروبات الطاقة على نسب عالية من السكر؛ فمثلا تحتوي علبة ريد بول (250 مل) على 27.5 جراما من السكر، ما يزيد من مخاطر السمنة، ارتفاع ضغط الدم، وأنواع معينة من السرطان.

المكونات الأخرى وتأثيراتها

تحتوي مشروبات الطاقة على التورين، وهو حمض أميني يؤدي دورا في تنظيم الكالسيوم في الخلايا العصبية والسيطرة على الالتهابات، إلا أن المستويات العالية منه تسبب قيءً، اضطرابات في المعدة، دوار، تعب، وإسهال.

الآثار الصحية على الأطفال

أظهرت دراسة بريطانية شملت أكثر من 1.2 مليون طفل أن استهلاك مشروبات الطاقة مرتبط بزيادة حالات الصداع، التهيج، التعب، آلام المعدة، وقصر مدة النوم، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر القلق، التوتر، والاكتئاب.