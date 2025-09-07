أصيبت به ماجي بو غصن.. علامات تكشف الإصابة بورم في المخ

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن تفاصيل إصابتها بورم في المخ وخضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالته، وذلك خلال ظهورها في برنامج "كليبات" الذي يُعرض على قناة "MBC".

فيما يلي، إليكم أعراض وأسباب ورم المخ ومدى خطورته، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو ورم الدماغ؟

ورم الدماغ نمو غير طبيعي أو كتلة من الخلايا داخل الدماغ أو في محيطه، وتُدرج أورام الدماغ وأورام العمود الفقري تحت ما يُعرف بـأورام الجهاز العصبي المركزي.

قد تكون هذه الأورام حميدة "غير سرطانية" أو خبيثة طسرطانية"، وتختلف في سرعتها بالنمو؛ فبعضها ينمو ببطء، بينما يتطور البعض الآخر بشكل سريع.

أعراض سرطان المخ

تختلف الأعراض حسب نوع الورم، موقعه، وحجمه، ولا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، خاصة إذا كان الورم صغيرا، ومن أبرز العلامات:

صداع متكرر، يشتد في الصباح أو أثناء النوم.

نوبات.

صعوبات في التفكير، التحدث أو فهم اللغة.

تغيّرات في الشخصية.

ضعف أو شلل في جزء من الجسم أو أحد جانبيه.

اضطرابات في التوازن أو الشعور بالدوخة.

مشكلات في الرؤية أو السمع.

خدر أو وخز في الوجه.

الغثيان أو التقيؤ.

الارتباك وفقدان الإحساس بالزمان أو المكان.

لذا، من الضروري الذهاب للطبيب المختص، إذا ظهرت هذه الأعراض واستمرت دون تفسير واضح.

أسباب الإصابة بورم الدماغ

الخلل في الحمض النووي (DNA) داخل خلايا الدماغ يؤدي إلى نمو خلايا غير طبيعية، والتي تنمو بسرعة وتعيش لفترة أطول من الطبيعي، ما يؤدي إلى تكوين الورم.

عوامل محتملة تؤدي إلى هذه الطفرات

الوراثة

في بعض الحالات، يولد الأشخاص بتغيرات جينية تزيد من خطر الإصابة.

العوامل البيئية

مثل التعرض للإشعاع العالي الأشعة السينية أو العلاج الإشعاعي.

المتلازمات الجينية الوراثية النادرة المرتبطة بورم الدماغ، منها:

الورم العصبي الليفي (النوع 1 والنوع 2).

متلازمة توركوت.

متلازمة جورلين.

متلازمة لي-فراوميني.

مجمع التصلب الدرني.

خطورة سرطان الدماغ

تمثل أورام الدماغ تحديا طبيا حقيقيا، سواء كانت حميدة أو خبيثة، بسبب طبيعة الجمجمة الصلبة التي لا تسمح بتمدد الأنسجة، وبالتالي، فإن نمو الورم يمكن أن يؤدي إلى ضغط على أجزاء حساسة في الدماغ تؤثر في وظائف أساسية مثل:

الحركة.

الرؤية.

الكلام واللغة.

التوازن.

الذاكرة.

مضاعفات أخرى:

تدمير مباشر لأنسجة الدماغ السليمة.

الضغط على الأنسجة المحيطة.

زيادة الضغط داخل الجمجمة.

تراكم السوائل في الدماغ.

نزيف داخلي في الدماغ.