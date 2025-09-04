كيف تؤثر زيادة الوزن على صحة القلب؟

كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون أن زيادة الوزن قد تسرع شيخوخة القلب والأوعية الدموية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 21 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، حيث درسوا حالة القلب والشرايين لديهم، إضافة إلى معدلات السمنة.

وتوصل الباحثون أن الوزن الزائد ليس هو العامل الوحيد المؤثر في شيخوخة القلب، بل إن توزيع الدهون في مناطق مختلفة من الجسم يؤدي دورا حاسما.

واستخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقدير ما يُعرف بـ "العمر القلبي" للشخص، أي الفرق بين عمره الفعلي وحالة قلبه وأوعيته الدموية، وفقا لـ "لينتا رو".

وأظهرت النتائج أن الدهون الحشوية (المحيطة بالأعضاء الداخلية)، والتسلل الدهني للعضلات، وكذلك الدهون المتراكمة في الكبد، تعد من أبرز العوامل التي تسرّع عملية شيخوخة القلب والجهاز الوعائي لدى كل من الرجال والنساء.

كما تبيّن أن اختلاف توزع الدهون في الجسم يؤثر على شيخوخة القلب بشكل مختلف بين الجنسين؛ إذ تتسارع شيخوخة القلب لدى الرجال بشكل أكبر بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن والجزء السفلي من الجسم، بينما كان لتوزع الدهون في منطقة الوركين والأرداف لدى النساء أثر وقائي يقلل من وتيرة الشيخوخة القلبية.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن الوزن الكلي للجسم ليس العامل الوحيد الذي يجب التركيز عليه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بل إن آلية وأماكن تراكم الدهون في الجسم تلعب دورا جوهريا في صحة القلب وطول عمره.

