سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

عاش رجل أمريكي يدعى "توم ستوكر" يبلغ من العمر 71 عاما طوال حياته وهو يخشى الطيران، لكن القدر كان يخبئ له تحولا استثنائيا من شخص يخشى الطائرات إلى أيقونة في عالم السفر الجوي.

وفي عام ١٩٩٠، عرضت عليه شركة يونايتد إيرلاينز عرضا خياليا وهو السفر مدى الحياة في الدرجة الأولى بلا حدود، مقابل ٢٩٠ ألف دولار.

وتجاهل الكثيرون العرض، لكن توم لم يتردد وبالفعل غيرت هذه الخطوة مجرى حياته تماما، وحولته إلى أشهر مسافر في تاريخ الشركة، وفقا لموقع "news18".

وأجرى "توم" 12 ألف رحلة جوية، وسافر 50 مرة وزار أكثر من 100 دولة.

ولم يكتفِ توم بلقب "المسافر الدائم" بل أصبح رمزا للشركة، لذا سميت طائرتان باسمه، وأصبح مقعده المفضل، 1B، يعرف بـ"منزله الثاني".

ولم تقتصر قصته على الطيران فحسب، ففي إحدى رحلاته إلى هاواي، بعد عبور حاجز الخمسة ملايين ميل، التقى بزوجته.