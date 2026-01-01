وجهت ياسمين حافظ زوجة اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة رومانسية له احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.

ونشرت ياسمين حافظ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لهما وارفقت تعليق: "سنة جديدة سعيدة يا حبيبي ممتنة ليك دايمًا ولكل الحب اللي بيجمعنا، أحبك يا وحيدي والأوحد في عالمي".

ليرد عليها اللاعب برسالة رومانسية وكتب: "ربنا يخليكم ليا انتي وفهد وكتاليا وتبق سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله بحبكم اوى".

ويتواجد إمام عاشور في الوقت الحالي رفقة بعثة منتخب مصر بالمغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

