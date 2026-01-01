مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بمناسبة الكريسماس.. رسالة رومانسية من زوجة إمام عاشور واللاعب يرد

كتب : محمد عبد الهادي

02:21 ص 01/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت ياسمين حافظ زوجة اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة رومانسية له احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.

ونشرت ياسمين حافظ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لهما وارفقت تعليق: "سنة جديدة سعيدة يا حبيبي ممتنة ليك دايمًا ولكل الحب اللي بيجمعنا، أحبك يا وحيدي والأوحد في عالمي".

ليرد عليها اللاعب برسالة رومانسية وكتب: "ربنا يخليكم ليا انتي وفهد وكتاليا وتبق سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله بحبكم اوى".

ويتواجد إمام عاشور في الوقت الحالي رفقة بعثة منتخب مصر بالمغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إقرأ أيضًا:

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور وزوجته إمام عاشور ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"