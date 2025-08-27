صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

كتبت- أسماء المزيكي

أثار صاحب محل بويات حالة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد السوشيال صور يظهر المحل خاليًا من الزبائن، دون أن يقوم صاحبه ببيع أو إنزال بضاعة جديدة.

الشخص الذي صوّر قال: "عمري ما شوفت زبون .. كل اللي في المحل كام جردل بس"، مشيرًا إلى أن الرجل يجلس يوميًا أمام محله حتى ساعات الليل، رغم ندرة الحركة التجارية داخله.

وعند سؤال الأهالي عنه، تبيّن أن صاحب المحل يعاني من ضعف في النظر، ويعيش ظروفًا صعبة، إذ لديه بنات على مشارف الزواج، وتساعده إحداهن كل صباح في فتح المحل قبل أن يتولى هو الجلوس أمامه حتى نهاية اليوم.

مما أثار موجة من التفاعل؛ بين من أبدى تعاطفًا كبيرًا مع الرجل ودعا لدعمه ومساعدته، وبين من طالب بضرورة تسليط الضوء على قصته كمثال للكد والصبر رغم قسوة الظروف.