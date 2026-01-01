"كنز الشتاء الطبيعي".. 3 فواكه تفعل العجب بالمفاصل

مع حلول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة، تتزايد شكاوى كثيرين من آلام وتيبس المفاصل، سواء نتيجة إصابات سابقة، أو التقدم في العمر، أو أمراض التهابات مزمنة. وبينما يتجه البعض إلى المسكنات والكريمات الموضعية، يشير خبراء الصحة إلى بدائل طبيعية قد تكون متوافرة بالفعل داخل المطبخ.

وفي تقرير نشره موقع ميرور، أوضح الدكتور سيد نديم عباس، من عيادة Dr SNA Clinic، أن دعم صحة المفاصل لا يبدأ بالضرورة من خزانة الأدوية، بل يمكن أن ينطلق من النظام الغذائي، وتحديدًا من بعض أنواع الفاكهة الشائعة. وحدد الطبيب ثلاثة أصناف، عند الجمع بينها، تشكّل دعامة قوية لصحة العظام والغضاريف.

وبيّن الدكتور عباس أن سر الفائدة يكمن في التأثير التكاملي للبرتقال والتفاح والموز، إذ يوفر هذا المزيج عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين C، ومركب الكيرسيتين، والبوتاسيوم، وهي مكونات تعمل معًا على تقليل الالتهاب والمساهمة في تجديد الأنسجة الداعمة للمفاصل.

البرتقال.. محفّز إنتاج الكولاجين

لا تقتصر فوائد البرتقال على تعزيز المناعة، بل يُعد من أهم مصادر فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن منح الغضاريف والأربطة مرونتها وقوتها، ما يساعد في الحفاظ على صحة المفاصل.

التفاح.. مقاوم الالتهاب الخفي

يحتوي التفاح على مركب الكيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تهدئة الالتهابات منخفضة الدرجة، والتي قد تتراكم داخل المفاصل على مدى سنوات. وإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي يمنح المفاصل فرصة للتخفيف من آثار الالتهاب المزمن.

الموز.. داعم قوة العظام

لا يُعد الموز مصدرًا للطاقة فحسب، بل يشكّل أيضًا مخزونًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على كثافة العظام ودعم عمل العضلات المحيطة بالمفاصل. ومع قوة العضلات وصلابة العظام، يقل الضغط الواقع على المفاصل، ما يسهّل الحركة ويخفف الإحساس بالألم.

ورغم الفوائد الملحوظة لهذا المزيج الطبيعي، شدّد الدكتور عباس على أهمية الاعتدال، مؤكدًا أن التغيير الغذائي يجب أن يكون جزءًا من نمط حياة متكامل يشمل:

ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على مرونة المفاصل.

التحكم في الوزن لتقليل الضغط على الركبتين والعمود الفقري.

المتابعة الطبية عند الحاجة، للتأكد من عدم وجود أسباب تستدعي تدخلًا دوائيًا.

