احتفال صحي.. نصائح لتجنب آلام المعدة في ليلة رأس السنة

كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس ال

يشير الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مائدة رأس السنة تمثل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، إذ يؤدي الإفراط في الطعام إلى تكوّن كتلة غذائية كبيرة يصعب هضمها، وفقا لما ذكره موقع gazeta.ru.

المخاطر المرتبطة بالأطعمة الثقيلة

وأوضح الدكتور بيلوسوف أن الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية، المقلية، المالحة، والحلويات، خاصة مع الكحول، قد يزيد من تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة مثل التهاب المعدة، التهاب البنكرياس، التهاب المرارة، ومتلازمة القولون العصبي.

التركيبة الغذائية المتضاربة

وأشار إلى أن بعض التركيبات الغذائية تشكل عبئًا خاصًا على المعدة والبنكرياس، قائلًا:

"تناول المقبلات الدسمة من اللحوم مع منتجات الألبان يبطئ عملية الهضم ويجهد البنكرياس".

"المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية تعزز امتصاص الإيثانول وتثير الغشاء المخاطي للمعدة".

"خلط كميات كبيرة من اللحوم مع الأطباق النشوية مثل البطاطس والمعكرونة والحلويات يؤدي إلى تكوّن كتلة طعام صعبة الهضم مسببة الانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة، وحتى التهاب البنكرياس الحاد لدى الأشخاص المعرضين لذلك".

كما حذر من تناول الكحول مع الأسماك الدهنية، لأنه يزيد من إفراز الصفراء وقد يسبب المغص الصفراوي عند وجود حصى في المرارة.

مخاطر الطعام المخزن لفترة طويلة

أوضح الطبيب أن الطعام المعد قبل رأس السنة والمخزن حتى أيام العطلة، خصوصًا دون ضبط دقيق لدرجة الحرارة، يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا. وأوضح:

"السلطات التي تحتوي على المايونيز بيئة خصبة للبكتيريا، وقد تتراكم فيها سموم الإشريكية القولونية والسالمونيلا والمكورات العنقودية خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات".

"إعادة تبريد هذه الأطباق أو تسخينها لا يقضي على السموم، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي مع أعراض مثل القيء والإسهال والجفاف".

"الأطباق التي تحتوي على البيض، الأسماك، منتجات الألبان، والصلصات المنزلية تُعد أكثر خطورة".

نصائح وقائية

نصح الدكتور بيلوسوف بتحضير السلطات والمقبلات بكميات صغيرة، وتخزينها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 24 ساعة، وعدم تركها خارج الثلاجة لأكثر من ساعة أو ساعتين لضمان سلامة الطعام وتقليل المخاطر الصحية خلال الاحتفالات.

اقرأ أيضا:

مناظر خلابة.. أجمل منازل في عام 2025

قبل العام الجديد.. 5 خطوات مالية سهلة لتحقيق ثروة في 2026

16 صورة لـ أشهر 5 تورتات حول العالم

"بدل الشهادات".. مدرسة تكافئ الطلاب المتفوقين بجوائز غير متوقعة

"الميدالية سر جذب ما تريد".. خبيرة طاقة تكشف السبب