تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

الإقامة في فندق غير تقليدي يعد تجربة مثيرة ومميزة، وفي جميع أنحاء العالم، يوجد فنادق تتسم بتصميمها الخيالي وموقعها الاستثنائي.

وفيما يلي، نرصد إليكم أغرب 5 فنادق حول العالم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

قصر سال، بوليفيا

هذا الفندق مصنوع من الملح ويتكون من كتل ملحية متماسكة بالخشب، بينما السقف والجدران والأسرة مصنوعة بالكامل من الملح.

ويقع "قصر الملح" في مدينة سالار دي أويوني في بوليفيا، ونظرا لندرة المواد في هذه المنطقة، استخدمت كتل الملح كمواد بناء للأرضيات والجدران والأسقف والأثاث.

فندق الكبسولة، هونج كونج

مصمم خصيصا للمسافرين والأشخاص الذين يعشقون التصميم والتكنولوجيا أو الذين يرغبون أخذ قيلولة قصيرة وقسط من الراحة والهدوء.

وتتمحور تجربة "سليب" حول كبسولة "إس إل بي" التي تقدم لك فراشا فائق النعومة والراحة، وعند حجز غرفة عبر الإنترنت، يمكن اختيار السرير ونوع المرتبة (ناعمة أو صلبة)، والبطانية (سميكة أو رقيقة)، والوسادة.

منتجع كاكسلاوتانين القطبي، إيست فيليدج، فنلندا

إذا كنت ترغب في مشاهدة الشفق القطبي، فمن المرجح أن تتمكن من مشاهدة معجزة الطبيعة الراقصة في السماء إذا حجزت في هذا الفندق.

وبدلا من تحمل درجات حرارة القطب الشمالي التي تصل إلى ما دون الصفر،

يمكن مشاهدة الشفق القطبي مباشرة من السرير المريح في الكوخ الجليدي الزجاجي في منتجع كاكسلاوتانين القطبي الموجود في فنلندا.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر منتجع كاكسلاوتانين القطبي كبائن خشبية دافئة مزودة بمدفأة وأكواخ ترابية بأسقف تقليدية وشاليهات وساونا خاصة، بالإضافة إلى أكواخ ثلجية.

أتراب ريفيز، فرنسا

يتميز هذا الفندق في ألوش بفرنسا بكرات بلاستيكية عازلة للصوت في الغابة، مما يمنح النزلاء رؤية جذابة للطبيعة المحيطة.

ويبلغ قطر كل كبسولة أو فقاعة 13 قدم "أي ما يعادل 3.9624 متر"

وتحتوي على طاولة لشخصين وسرير مريح وأرضية زجاجية وكهرباء، بالإضافة إلى تلسكوب لمشاهدة النجوم.

موراكا، كونراد المالديف

يقع فندق موراكا كونراد المالديف في جزيرة رانجالي على ضفاف البحيرة المتلألئة، وهو أول فندق يوفر تجربة معيشة جيدة وتناول طعام وترفيه ونوم متكاملة فوق وتحت المحيط الهندي.

