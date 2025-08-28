رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)

كتب – سيد متولي

أثار رجل من الصين جدلا واسعا بعد تركه ابنه الصغير على طريق سريع مزدحم عقابا له على ضرب شقيقه الأكبر أثناء شجار.

وأصبح الرجل تحت الأضواء بعد أن نشر أحد المؤثرين في مجال السفر بالدراجات النارية مقطع فيديو للطفل، والذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر سبع أو ثماني سنوات، عبر الإنترنت.

وأظهر الفيديو طفلا صغيرا يقف وحيدا على جانب الطريق السريع الوطني رقم 219 في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وذكرت صحيفة "ساوثرن متروبوليس نيوز" أن الصبي العالق حاول أن يلوح للسيارات طلبا للمساعدة على الطريق، وعندما سأله مدون الرحلات عن سبب وجوده وحيدا، قال: "أبي تركني.. تشاجرت مع أخي وضربته، فغضب والدي وأمرني بالنزول".

وسارع الرجل للاتصال بوالد الطفل، ليرد عليه: "أعرف مكانه، والدته تعود سيرا لاصطحابه"، وبعد دقائق، صادفت سيارة تابعة لمحكمة توربان الطفل وسلمته إلى الشرطة، ووصف المدون تصرف الأب بأنه غير مسؤول.

وواجهت العائلة موجة انتقادات غاضبة، دفعت الأب،"وانج"، إلى تقديم اعتذار، موضحا أنه لم يقد سوى 1.5 كيلومتر قبل أن يطلب من زوجته العودة سيرا للطفل.

وكشف الأب: "ابني الأصغر كثير الشجار، أنذرته مرتين في ذلك اليوم، لكنه واصل ضرب أخيه، فأردت تخويفه فقط".

وبعدها ظهر الصغير في فيديو مع أسرته أمام عربة طعام وهو يقول: "أنا بخير، أشكركم على اهتمامكم، والداي يعاملانني جيدا، أنا من يثير المشكلات مع أخي الأكبر".

وأثارت القصة جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت إحدى متابعي منصات التواصل الصينية: "أب مستهتر، تصرف كهذا قد يكلف الطفل حياته".

وعلق آخر: "هناك طرق كثيرة لمعاقبةِ الطفل، لكنه اختارَ أسلوبًا يعرضه للخطر. أنا عاجز عن الكلام".

