رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو لرجل هندي يتسلق عمود كهرباء وفي يده كماشة ضخمة، وبعد لحظات، شوهد وهو يقطع الأسلاك عن القرية بأكملها، لأنه كان غاضبا أن هاتف شريكة حياته كان مشغولا باستمرار.

من الحزن إلى انقطاع التيار الكهربائي

وبدلا من حل المسألة مع شريكته اتخذ الرجل خطوة جذرية تتمثل في قطع خطوط الكهرباء للتعبير عن غضبه وحزنه، وفقا لموقعي "zeenews" و"livemint".

وتحولت الحادثة إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات، ووصفه الكثيرون بأنه "عاشق سينمائي حقيقي"، بينما مازحه آخرون بأنه شخص غير طبيعي.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "عليه التوقف عن مشاهدة أفلام بوليوود".

وقال آخر: "يا رجل أنت غبي لأنها هذه ليست أسلاك الهاتف المحمول ولكنها أسلاك الكهرباء".

وكتب مستخدم آخر: "بسببها أصبحت القرية بأكملها الآن بدون كهرباء".