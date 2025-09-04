هل تشعر بالقلق المزمن؟ قد تكون مصابا بهذا المرض

توجد العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض مشابهة لاضطراب القلق، مما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ.

ومن بين هذه الأعراض التي تحاكي القلق هي خفقان القلب وضيق التنفس والتعب والدوخة.

واضطراب القلق هو حالة نفسية شائعة تتميز بشعور شديد ومستمر بالقلق والتوتر والخوف.

ويعتبر تسارع دقات القلب من أكثر الحالات الصحية التي يختلط تشخيصها مع القلق.

بالرغم من أن كلا من متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي (POTS) ومتلازمة تسرع القلب الجيبي غير الملائم (IST) هي حالات قلبية، إلا أن أعراضهما يمكن أن تحاكي أعراض القلق، وفقا لموقع "هيلث لاين".

وأفضل طريقة للتشخيص هي مراقبة دقات القلب من خلال جهاز يمكن ارتداؤه، ومن خلال التخطيط الكهربي للقلب.

انتباذ بطانة الرحم

يمكن أن يؤدي الألم المزمن والتعب المرتبطان بانتباذ بطانة الرحم إلى زيادة التوتر وأعراض تُشبه القلق.

لكن الخصائص المميزة غالباً هي ارتباط أعراض انتباذ بطانة الرحم بالدورة الشهرية، ويمكن أن تشمل ألماً شديداً في الحوض، ودورات شهرية غزيرة، وألماً أثناء الجماع. ويتضمن التشخيص عادةً فحوصات الحوض وفحوصات التصوير.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يُسبب تضخم المبايض مع وجود أكياس صغيرة على الحواف الخارجية.

وتسبب الاختلالات الهرمونية اضطرابات في المزاج، ونوبات من القلق.

لكن السمات المميزة لمتلازمة تكيس المبايض هي ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون عن المعدل الطبيعي، والذي يمكن تحديده من خلال فحص الدم.

وتشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر الزائد، وحب الشباب، وزيادة الوزن.

التهاب الأمعاء

هذا المرض هو مجموعة من الحالات التي تنطوي على التهاب مزمن في الجهاز الهضمي. ويشمل حالات مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

ويمكن أن تحاكي هذه الحالات القلق نتيجة تشابه أعراض مثل: ألم البطن والتقلصات والتعب، إلى جانب توتر وقلق شديدين. ويعتبر ألم البطن أحد أعراض القلق.

وتشمل أعراض داء الأمعاء الالتهابي الإسهال المزمن، ووجود دم في البراز، وفقدان الوزن.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تُنتج الغدة زائدة من الهرمون الذي يسمّى باسمها، مما يُسرّع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وتحاكي هذه الحالة القلق نتيجة تسارع ضربات القلب، والعصبية، والتعرّق.

وغالباً ما يُصاحب فرط نشاط الغدة الدرقية أعراض جسدية، مثل: الرعشة، وفقدان الوزن غير المبرر، وعدم تحمل الحرارة، وتضخم الغدة الدرقية. وفحوصات الدم التي تقيس مستويات هرمون الغدة الدرقية أساسية للتشخيص.

قصور الغدة الكظرية

يحدث قصور الغدة الكظرية، بما في ذلك مرض أديسون، عندما لا تُنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات، وخاصة الكورتيزول.

وتحاكي هذه الحالة القلق من خلال تشابه أعراض: التعب وضعف العضلات وانخفاض ضغط الدم.

ويُمكن أن يُسبب قصور الغدة الكظرية الرغبة الشديدة في تناول الملح، وفقدان الوزن، وفرط تصبغ الجلد (اسمرار الجلد).

