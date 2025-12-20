إعلان

الطائفة الإنجيلية بمصر تنفي علاقتها بالمسيحية الصهيونية

كتب : محمد نصار

12:34 م 20/12/2025

الدكتورِ القسِّ أندريه زكي

أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، بجميعِ مذاهبِها، برئاسة الدكتورِ القسِّ أندريه زكي، أن خدمتها في مصر خدمة وطنية، امتدت قرابة قرنينِ، بواسطة كنائسِها ومؤسساتِها الوطنية، في خدمة الإنسانِ والمجتمعِ.

كما أكدت الطائفة الإنجيلية رفضها القاطع لأيّ ربطٍ بينها وبين ما يُسمى بالمسيحية الصهيونية.

وجددت الطائفة الإنجيلية التزامها بالدفاعِ عنِ الحقوقِ المشروعة لجميعِ الشعوب، والدعوة إلى سلامٍ عادل ودائمٍ، قائمٍ على العدل وصونِ كرامة الإنسانِ، ونصلّي أن يتحقق السلام في فلسطين ومنطقتنا وفي العالمِ كله.

