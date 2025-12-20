الطائفة الإنجيلية بمصر تنفي علاقتها بالمسيحية الصهيونية

أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، بجميعِ مذاهبِها، برئاسة الدكتورِ القسِّ أندريه زكي، أن خدمتها في مصر خدمة وطنية، امتدت قرابة قرنينِ، بواسطة كنائسِها ومؤسساتِها الوطنية، في خدمة الإنسانِ والمجتمعِ.

كما أكدت الطائفة الإنجيلية رفضها القاطع لأيّ ربطٍ بينها وبين ما يُسمى بالمسيحية الصهيونية.

وجددت الطائفة الإنجيلية التزامها بالدفاعِ عنِ الحقوقِ المشروعة لجميعِ الشعوب، والدعوة إلى سلامٍ عادل ودائمٍ، قائمٍ على العدل وصونِ كرامة الإنسانِ، ونصلّي أن يتحقق السلام في فلسطين ومنطقتنا وفي العالمِ كله.

اقرأ أيضًا:

قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق