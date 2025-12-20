إطلاق التيار الكهربائي بمحطتي محولات ND4 وND5 بالدلتا الجديدة

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد استعدادات معرض رمسيس وذهب الفراعنة بلندن

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء خلال الأيام الماضية من إطلاق التيار الكهربائي على محطتي محولات الدلتا الجديدة رغم التحديات الفنية وضغط الجداول الزمنية بالمشروع الذي يضم أكثر من 7 محطات محولات.

ونجحت شركة XD||EGEMAC في الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على محطة محولات الدلتا الجديدة (ND4) جهد 66/22 ك.ف.

وتُعد محطة ND4 إحدى المحطات الحيوية ضمن منظومة محطات الدلتا الجديدة، حيث تسهم في تعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم التشغيل المنتظم لشبكات الري والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات التوسع الزراعي، ويضمن استمرارية الإنتاج الزراعي بالمناطق المستهدفة.

ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في المرحلة الجديدة التي تنتهجها الشركة، والتي ترتكز على سرعة الإنجاز، والانضباط التنفيذي، والتكامل بين الحلول الهندسية ومتطلبات التنمية، مع التركيز على تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية بكفاءة تشغيلية عالية وفي أطر زمنية محدودة

اقرأ أيضًا:

قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق