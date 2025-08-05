بعد صدمة رحمة حسن مع الصلع.. 4 حلول طبيعية لاستعادة كثافة الشعر

كتب - محمود عبده:

أثارت إصابة الفنانة رحمة حسن بالصلع الجزئي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت مقطعا مصورا كشفت فيه معاناتها من مرض الثعلبة، موضحة فقدانها المفاجئ لجزء من شعرها نتيجة تناول دواء شائع.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الطرق الطبيعية والآمنة التي تساعد في استعادة الشعر وتعزيز نموه، وفقا لموقع الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية.

1. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

رغم أنها تقنية طبية حديثة، إلا أن البلازما تعتمد على مكونات طبيعية مأخوذة من دم المريض نفسه، حيث يتم سحب كمية صغيرة من الدم، فصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية، ثم حقنها في فروة الرأس لتحفيز نمو بصيلات الشعر بطريقة طبيعية وآمنة.

2. الميزوثيرابي

يعتمد هذا العلاج على حقن فروة الرأس بمزيج مركز من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الطبيعية، مما يعزز صحة الشعر ويزيد من كثافته دون اللجوء إلى تدخلات جراحية.

3. الوصفات الطبيعية والزيوت العضوية

تلعب الزيوت الطبيعية دورا هاما في دعم صحة الشعر وتحفيز نموه، ومن أبرزها:

- زيت الروزماري، المعروف بقدرته على تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس.

- زيت الخروع، الذي يعزز نمو الشعر ويقوي البصيلات.

- زيت جوز الهند، الذي يغذي الشعر ويرطبه بعمق.

4. الدعم الغذائي المتوازن

لا يمكن إغفال تأثير الغذاء الصحي على صحة الشعر، حيث يساعد تناول البروتينات، والفيتامينات مثل الزنك، فيتامين D، والبيوتين (B7) في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

أسباب الصلع

- العوامل الوراثية: السبب الأكثر شيوعا للصلع.

- أمراض المناعة الذاتية: مثل الثعلبة التي تعاني منها رحمة حسن.

- الضغوط النفسية والعصبية: التي تؤثر سلبا على صحة فروة الرأس.

- التغيرات الهرمونية: خاصة بعد الولادة أو خلال سن اليأس.

- سوء التغذية: ونقص الفيتامينات الضرورية لصحة الشعر.

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