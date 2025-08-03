علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة

كشفت الدكتورة ألكسندرا فيليفا طبيبة الأمراض الجلدية الروسية أن المناطق النصف دائرية الفاتحة الموجودة في قاعدة الظفر تسمى الهُلالات (lunulae).

وأوضحت ألكسندرا إن تقلص الهلالات أو اختفاءها تماما قد يكون مؤشر مهما على الحالة الصحية.

وأشارت الطبيبة الهلالات تتشكل في منطقة نمو الظفر، حيث تتجدد خلايا صفيحة الظفر باستمرار.

ويعتمد وضوحها على جودة تدفق الدم إلى هذه المنطقة. فعند حدوث أي تغيرات سلبية في الشعيرات الدموية للأصابع، مثل تضيقها أو فقدان مرونتها، تتأثر الهلالات على الفور، مما يجعلها أقل وضوحا أو تختفي تماما، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وغالبا ما تعود هذه التغيرات إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية. فعلى سبيل المثال، في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني، تكون الأوعية الدموية الصغيرة في حالة تشنّج مستمر، مما يضعف الدورة الدموية الدقيقة في الأصابع. كما يمكن ملاحظة حالة مشابهة في تصلب الشرايين، حيث تؤدي ترسّبات الكوليسترول إلى تضييق الأوعية وجعل جدرانها أقل مرونة."

وتؤكد الدكتورة ألكسندرا فيليفا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للحالات التي تختفي فيها "أهال الأظافر" (الهلالات) من عدة أصابع في الوقت نفسه، وليس من إصبع واحد فقط، إذ قد يشير ذلك إلى وجود مشكلات في الدورة الدموية.

وفي بعض الأحيان، تسبق هذه التغيرات الظفرية ظهور أي أعراض أخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعلها مؤشرا تشخيصيا مهما.

ومع ذلك، تشدد الطبيبة على أن اختفاء الهلالات لا يُعدّ تشخيصا بحد ذاته، بل هو مجرد إشارة تستدعي الانتباه، وإجراء الفحوصات اللازمة، مثل قياس ضغط الدم وفحص القلب والأوعية الدموية.

كما تلفت إلى أهمية ملاحظة الحالات التي ترافق فيها تغيرات الأظافر أعراض أخرى مقلقة، مثل:

الشعور المتكرر بالبرودة في اليدين.

الوخز أو التنميل في الأصابع.

تغير لون صفيحات الأظافر.

أو ازدياد هشاشتها.

وبشكل عام تعد الأظافر مرآة لصحة الجسم، وقد تطرأ عليها تغيّرات تشير إلى وجود مشكلات صحية حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة. لذلك، من الضروري الانتباه إلى حالتها ومراقبة أي تغيّر غير معتاد.

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