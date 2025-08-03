غذاء الكبد والقلب.. طعام سحري يخفض الكوليسترول الضار

كتبت- أسماء مرسي:

الخرشوف من الأطعمة الخارقة التي تجمع بين دعم صحة الكبد وتعزيز صحة القلب، بفضل محتواه الغني من المعادن، ومضادات الأكسدة، والمركبات النشطة التي تؤثر مباشرة على الدهون وضغط الدم.

وفقا لموقع "health"، إليكم تأثير هذا الطعام على صحة القلب والكبد ومستويات الكوليسترول:

الخرشوف وصحة القلب

يتميز الخرشوف بتركيبة غذائية قوية تدعم وظائف القلب، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يُقلل من تلف الشرايين ويحمي القلب من الأمراض المزمنة.

كما أنه مصدرا ممتازا للمغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على نبض قلب سليم وتنظيم الإشارات الكهربائية داخل عضلة القلب.

ويحتوي أيضا على كمية جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتوازن السوائل وتنظيم ضغط الدم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الخرشوف وصحة الكبد

إحدى أبرز خصائص الخرشوف هي قدرته على دعم الكبد، فهو يعزز من إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد الكبد على التخلص من السموم بشكل فعّال، ويحسن عملية الهضم والتخلص من الدهون.

خفض الكوليسترول وتحسين توازن الدهون

تناوله بانتظام يمكن أن يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مع رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا التوازن في دهون الدم يُقلل من خطر انسداد الشرايين وتصلبها، ويُحسن الدورة الدموية بشكل عام.

فوائد إضافية للخرشوف

الوقاية من الخرف ودعم صحة الدماغ والأعصاب.

تحسين عملية الهضم وتخفيف مشكلات المعدة.

تعزيز عملية الأيض والمساعدة في إنقاص الوزن.

تقوية جهاز المناعة.

تقليل خطر الإصابة بكسور العظام بفضل احتوائه على فيتامين K.

المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

هل الموز خطر على مرضى الكلى؟.. هذا ما يحدث لهم

سبب وفاة لطفي لبيب.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الحنجرة

علامة في العين تنذر باقتراب السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

موزة بـ6 ملايين دولار.. زائر يلتهم عملا فنيا شهيرا للمرة الثانية

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟