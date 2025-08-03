بعد إصابة رحمة حسن.. طرق فعالة وسحرية لعلاج الصلع

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت الفنانة رحمة حسن عن إصابتها بالصلع، وذلك عقب خضوعها لجلسة بلازما في عيادة تجميل.

وأوضحت عبر منشورا لها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أن الطبيبة أدرجت مادة "مينوكسيديل" ضمن الجلسة دون علمها، مما أدى إلى مضاعفات سلبية على شعرها وحالتها النفسية.

لذا، في السطور التالية، نوضح أبرز الطرق المتاحة لعلاج الصلع، سواء الطبية أو الطبيعية، وفقا لموقع "healthline".

علاجات طبية:

1. الكولاجين

الكولاجين يساعد في تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته، خاصة لمن يعاني من الثعلبة الأندروجينية، يمكن استخدام منتجات تحتوي على الكولاجين مثل الشامبو أو الأمصال أو الحقن.

2. مكملات الفيتامينات

بعض الفيتامينات تؤدي دورا مهما في نمو الشعر، مثل: فيتامين A، C، D، E، مجموعة فيتامينات B وخاصة البيوتين، الحديد والزنك، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب الجرعات الزائدة أو التفاعلات الضارة.

أدوية موصوفة لعلاج الصلع:

1. فيناسترايد دواء شائع لعلاج تساقط الشعر، ولكن لا يُنصح به للنساء الحوامل بسبب مخاطر تشوه الأجنة.

2. الكورتيكوستيرويدات تُستخدم موضعيا أو عبر الحقن لعلاج داء الثعلبة البقعية، وتساعد على إعادة نمو الشعر خلال أسابيع.

3. أنثرالين علاج موضعي يُستخدم لتحفيز بصيلات الشعر في حالات الثعلبة البقعية، لكنه يتطلب استخداما منتظما للحصول على نتائج.

الجراحة والعلاج بالليزر: زراعة الشعر واحدة من أشهر الحلول الدائمة للصلع، حيث تُنقل بصيلات الشعر من مناطق كثيفة إلى مناطق الصلع. تشمل طريقتين: FUT: زراعة شريحة من فروة الرأس FUE: زراعة بصيلات مفردة العلاج بالليزر يعتمد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس باستخدام ليزر منخفض المستوى.

علاجات منزلية وطبيعية:

1. زيت إكليل الجبل يمتاز بخصائصه المضادة للالتهاب وقدرته على تحسين تدفق الدم لفروة الرأس، ما يساعد على تقوية الشعر.

2. زيت النعناع يُسهم تطبيقه على فروة الرأس في تعزيز نمو الشعر، وتحفيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر.

3. الصبار (الألوفيرا) معروف بخصائصه المهدئة للبشرة، لذا يساعد على تحفيز بصيلات الشعر، يمكن استخدامه موضعيا أو خلطه مع زيوت مغذية مثل زيت جنين القمح.

4. تدليك فروة الرأس تحريك فروة الرأس بأطراف الأصابع يوميت يُنشط الدورة الدموية ويحفز بصيلات الشعر.