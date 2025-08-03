يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة

كتب – سيد متولي

سرطان المرارة سرطان نادر، ولكنه غالبًا ما يكون عدوانيًا، يبدأ في المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية، لا يُشخَّص عادةً إلا في مراحل متأخرة، ما يصعِب العلاج، ويؤدي إلى تشخيص سيء.

قد تكون الأعراض عامة، وتُحاكي حالات أخرى، ما يؤخِر التشخيص، لذا فإن معرفة هذه الأعراض المبكرة تساعدك على اكتشاف المشكلة مبكرًا والحصول على مساعدة طبية سريعة، إليك خمسة أعراض مبكرة لسرطان المرارة يسهل تجاهلها، بحسب الجمعية الأمريكية للسرطان.

ألم خفيف أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن

قد تظهر أولى علامات سرطان المرارة على شكل ألم خفيف في البطن أو إحساس بالثقل، يظهر في الجانب الأيمن أسفل الأضلاع مباشرة، يشعر العديد من المرضى بهذا الانزعاج كـ"شعور بالسحب" بدلًا من الألم الحاد، يميل الانزعاج إلى الظهور والاختفاء، وقد يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنه إما عسر هضم أو غازات أو حصوات في المرارة، لا ينبغي استبعاد أي نوع من الألم المستمر أو غير المعتاد في هذه المنطقة، لأنها تقع بالقرب من الكبد والمرارة.

الغثيان أو الشعور بالمرض

غالبًا ما يحدث الغثيان في المراحل الأولى من سرطان المرارة، بعد تناول وجبات الطعام رغم تناول كميات صغيرة، انتشار الغثيان في مختلف الحالات الهضمية يجعل من الشائع تجاهل هذا العرض، يجب استشارة الطبيب إذا استمر الغثيان أو تفاقم لأكثر من بضعة أسابيع، ودون وجود سبب معروف، مثل الحمل أو عسر الهضم، وما إلى ذلك، مع ذلك، يُرجى العلم أن الغثيان قد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى عديدة، وليس دائمًا من أعراض سرطان المرارة.

فقدان الوزن غير المبرر أو فقدان الشهية

غالبًا ما يعاني المصابون بسرطان المرارة في مراحله المبكرة من قلة تناول الطعام دون سبب واضح، ويعانون من فقدان مفاجئ للوزن، يتطور هذا العرض تدريجيًا، ولكنه يعد تحذيرًا مهمًا لأن السرطان يعطل استخدام الطاقة وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم، عند فقدان الوزن دون قصد أو الشعور بفقدان الشهية المستمر لفترة طويلة، استشر طبيبك.

اليرقان المبكر

يؤدي انسداد القناة الصفراوية في سرطان المرارة إلى تراكم الصفراء في مجرى الدم، يظهر اصفرار الجلد وبياض العين بسبب اليرقان، يبدو الاصفرار الأولي في المراحل المبكرة فاتحًا، ويصعب اكتشافه، خاصةً مع البشرة الداكنة، تشمل العلامات الأولية لتراكم الصفراء الحكة، إلى جانب بول داكن وبراز باهت اللون، حتى لو كانت هذه الأعراض خفيفة، يجب فحصها فورًا، إذا لم يكن اليرقان سرطانًا، فيمكن علاجه تمامًا إذا تم اكتشافه مبكرًا، ولا يسبب ضررًا طويل الأمد.

التعب أو الضعف

قد يشير ظهور إرهاق مستمر غير مبرر، مصحوبًا بالضعف، إلى مشاكل طبية مختلفة، أو ربما إلى الإصابة بسرطان المرارة، يفوق التعب الملاحظ هنا التعبَ المعتاد، لأنه يستمر ويزداد حدته مع مرور الوقت، يميل الناس إلى تجاهل هذا العرض لتشابهه مع المشاكل الصحية الشائعة، ويرجعونه إلى التوتر أو قلة النوم، يجب استشارة الطبيب فورًا في حال ظهور إرهاق مصحوب بألم في البطن أو غثيان.

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