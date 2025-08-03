منها ضعف الانتصاب.. 5 علامات مبكرة لـ مرض السكري لدى الرجال

كتب – سيد متولي

داء السكري حالة صحية مزمنة، وغالبًا ما تكون غير قابلة للعلاج، حيث لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين، أو لا تستجيب خلايا الجسم له بفعالية، هناك نوعان من داء السكري: النوع الأول والنوع الثاني. في النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس عن طريق الخطأ ويدمرها، ولذلك تُلاحظ هذه الحالة لدى الكثير من الأطفال.

أما في النوع الثاني، فقد يستمر البنكرياس في إنتاج الأنسولين، لكن خلايا الجسم تُصبح مقاومة لتأثيراته، يمكن أن يُصاب كل من الرجال والنساء بداء السكري، ولكن قد تختلف أعراضهما قليلاً، دعونا نلقي نظرة على أعراض داء السكري لدى الرجال، بحسب MedicineNet.

كثرة التبول وزيادة العطش

يبدأ داء السكري عادةً بالتبول أكثر من المعتاد، خاصةً خلال ساعات الليل، عندما يحتوي الدم على كميات كبيرة من السكر، تحتاج الكلى إلى بذل جهد أكبر للتخلص منه، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول. يُصاب الجسم بالجفاف نتيجةً لذلك، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش المستمر، لا يُساعد شرب السوائل عادةً، لأن الجسم يبقى غير قادر على التحكم في توازن مستوى السكر، لا ينبغي تجاهل الحاجة المُلحة لشرب الماء والتبول، فقد يكون ذلك علامةً على الإصابة بداء السكري.

فقدان الوزن غير المبرر والتعب

يبدأ جسمك بحرق الدهون والأنسجة العضلية، وعندما تصبح مستويات الأنسولين مقاومة، تمنعه من استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للحصول على الطاقة، قد يؤدي هذا إلى فقدان مفاجئ للوزن، حتى مع ثبات عاداتك الغذائية، أو حتى استهلاكك كميات أكبر من المعتاد، إلى جانب فقدان الوزن، سيعاني جسمك من إرهاق وضعف مستمرين.

يحدث الإرهاق بسبب عدم حصول خلاياك على الطاقة التي تحتاجها، غالبًا ما يظهر داء السكري من خلال نقص الطاقة الذي يؤثر على الأنشطة اليومية وتنظيم المزاج، نقص الطاقة يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة.

ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية

يواجه الرجال المصابون بداء السكري مخاطر أعلى للإصابة بضعف الانتصاب، ما يُصعّب تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، يُسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم تلفًا في الأعصاب والأوعية الدموية التي تُنظّم الانتصاب.

غالبًا ما يظهر ضعف الانتصاب خلال المراحل الأولى من داء السكري قبل أن يُصبح المؤشر الرئيسي الذي يُلاحظه الرجال، تميل مستويات هرمون التستوستيرون لدى مرضى السكري إلى الانخفاض، ما يُؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

نادرًا ما تُناقش أعراض داء السكري هذه، إلا أنها تُشير إلى أن داء السكري يُؤثر على أجهزة الجسم بشكل يتجاوز مستوى السكر في الدم، أخبر طبيبك فورًا بأي تغيرات في صحتك الجنسية عند ملاحظتها.

عدم وضوح الرؤية وبطء التئام الجروح

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تغيير شكل عدسة العين، ما يؤدي إلى تشوش مؤقت في الرؤية، يُخلّ ارتفاع مستوى السكر في الجسم بتوازن سوائل العين، يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات في الرؤية أو ضبابية في الرؤية.

عادةً ما يعاني مرضى السكري من تأخر التئام الجروح وطول فترة التعافي من الجروح والالتهابات، يحدث هذا لأن السكري يُلحق الضرر بجهاز المناعة والدورة الدموية، ما يُعيق قدرة الجسم على إصلاح نفسه بفعالية، يزيد بطء التئام الجروح من خطر الإصابة بالالتهابات والمضاعفات الأخرى، يمكن أن تُساعد فحوصات العين والقدم الدورية في اكتشاف المشاكل مبكرًا.

وخز أو خدر في اليدين أو القدمين

يمكن أن يُسبب اعتلال الأعصاب السكري تلفًا في الأعصاب، وهو علامة شائعة لمرض السكري، يبدأ مرضى السكري بشعور بالوخز، يليه حرقان أو تنميل في القدمين واليدين، تتطور أعراض الأعصاب ببطء، قبل أن تتفاقم خلال ساعات الليل، تتضرر الأوعية الدموية الصغيرة التي تُغذي الأعصاب بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، قد تشعر باضطرابات حسية تُشبه وخز الإبر، أو شعورًا يُشبه فقدان الإحساس في جسمك، تُشير هذه الأعراض إلى تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري، لذا يُرجى طلب الرعاية الطبية فورًا.

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