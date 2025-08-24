تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

كشفت الدكتورة إيرينا بوبكوفا خبيرة التغذية أن المكسرات وجبة خفيفة لذيذة وصحية، لكن الكثيرين يرفضونها خوفا من السعرات الحرارية الزائدة.

وأوضحت إيرينا أن الدهون ضرورية لصحة الجسم وخاصة للنساء، حيث أنها تدخل في تكوين الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين، المسؤول عن الشباب والجمال والصحة العامة.

ولكنها تؤكد على أهمية اختيار الدهون المناسبة وعدم الإفراط فيها عند محاولة إنقاص الوزن.

كما أن المكسرات تحتوي على دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة، تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، وتعزز مناعة الجسم، وفقا لـ "gazeta" الروسية.

وأيضا غنية بالبروتين والألياف، مما يسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيارا مثاليا لمن يراقبون وزنهم.

وتحدد الكمية المثالية لتناول المكسرات بين 25 و30 جرام يوميا (حوالي حفنة صغيرة)، كافية للحصول على فوائدها الصحية دون زيادة السعرات الحرارية.

وتشرح الخبيرة الفوائد الخاصة بكل نوع من المكسرات:

الجوز: يحتوي على أعلى نسبة من أوميجا 3.

اللوز: مصدر غني بالبروتين وفيتامين E والمغنيسيوم والكالسيوم، وجبة خفيفة متكاملة.

الكاجو: غني بالحديد النباتي.

الفستق: يحتوي على فيتامين B6 المفيد للتحكم بالتمثيل الغذائي ومستوى الجلوكوز، ويُنصح باختيار الفستق النيء وغير المملح.

الجوز البرازيلي: غني بالسيلينيوم، مضاد الأكسدة القوي الذي يساهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة مستقلة أو إضافتها إلى العصائد، السلطات، والحلويات، ويفضل تناولها مع منتجات بروتينية مثل الزبادي أو الجبن القريش لتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في الوجبات السريعة.

كما تحذر بوبكوفا من تناول المكسرات ذات الطعم الزنخ أو الرائحة الكيميائية أو اللون الداكن، إذ يشير ذلك إلى فساد الدهون وتكون مواد سامة قد تضر بالخلايا وتسبب الالتهابات وتؤثر سلبا على الكبد والأوعية الدموية.

