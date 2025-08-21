هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار

يُعرف الفازلين بقدرته على حبس الرطوبة داخل البشرة، مما يجعله من المنتجات المفيدة للعناية بالوجه، بشرط استخدامه بشكل صحيح.

يتكون الفازلين من خليط من المعادن والشمع، ويعود استخدامه إلى أكثر من 140 عاما، حيث استُخدم كمرهم لعلاج الجروح والحروق وتهيج الجلد.

ما هو الفازلين؟

الفازلين هو منتج أساسه البترول، لكنه يختلف عن الأنواع الأخرى من المنتجات البترولية بكونه آمنًا تمامًا للاستخدام على البشرة، بل يُفضل من قِبل الكثيرين كمرطب قوي، وفقا لموقع "healthline".

هل الفازلين يرطب البشرة؟

الفازلين لا يُضيف الرطوبة للبشرة، بل يعمل كمانع لفقدان الرطوبة، أي أنه يحبس الرطوبة الموجودة بالفعل في البشرة ويُشكل حاجزا واقيا يمنع فقدانها، ما يجعله فعالا في حماية الجلد المصاب أو الجاف.

استخدامات الفازلين على الوجه

يمكن استخدام الفازلين بعدة طرق في روتين العناية بالبشرة، ومنها:

إزالة المكياج، خاصة مكياج العيون.

علاج الجروح والخدوش البسيطة.

تهدئة الشفاه المتشققة بسبب البرد أو الجفاف.

تصفيف الحواجب وتثبيتها.

حماية البشرة أثناء النوم من خلال حبس الرطوبة.

دور الفازلين في تأخير علامات الشيخوخة

أظهرت دراسة في عام 2017 أن الفازلين يساعد على تنظيم الببتيدات على سطح الجلد، وهي مواد فعالة في كريمات مقاومة الشيخوخة وشد البشرة.

ورغم أن الفازلين لا يُقلص المسام أو يعالج التجاعيد بشكل مباشر، إلا أن الحفاظ على ترطيب البشرة من الخطوات الأساسية للوقاية من الشيخوخة المبكرة.

كما أن الفازلين مفيدا في التخفيف من بعض الحالات الجلدية المزمنة مثل الوردية، الصدفية، وذلك من خلال تقليل فقدان الرطوبة ومنع تهيج البشرة.

متى يجب تجنب استخدام الفازلين؟

رغم فوائده، لا يُنصح باستخدام الفازلين في الحالات التالية:

بعد التعرض للشمس مباشرة أو على حروق الشمس، لأن قوامه الزيتي يحبس الحرارة ويفاقم الأعراض.

على الحروق الحديثة، ويفضل الانتظار حتى تبدأ الحروق في الالتئام قبل استخدامه.

على البشرة المعرضة لحب الشباب، لأن الفازلين يتسبب في انسداد المسام وظهور بثور جديدة، بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد.