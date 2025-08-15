أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه

صعوبة البلع أو فقدان الوزن غير المبرر، قد تكون إشارات مبكرة لوجود أمراض خطيرة مثل السرطان يمكن أن يساهم فهم هذه العلامات والتعرف عليها مبكرًا في إنقاذ حياة المصاب.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك"، فإن هذه الأعراض لا يجب تجاهلها

1- صعوبة البلع (عسر البلع)

يُعد هذا العرض من الإشارات الشائعة لسرطان المريء. يبدأ المريض بالشعور بأن الطعام "عالِق" في حلقه أو صدره، وتتفاقم هذه المشكلة بمرور الوقت، في البداية، قد يواجه صعوبة في بلع الأطعمة الصلبة، لكن مع تقدم الحالة، قد يصبح بلع السوائل أمرًا صعبًا أيضًا.

2- فقدان الوزن غير المبرر

إذا لاحظت فقدانًا مفاجئًا وكبيرًا في وزنك دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، فقد يكون هذا مؤشرًا خطيرًا، يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر من الأعراض الأساسية التي ترتبط بأنواع شائعة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

3- ألم أو ضغط في الصدر

قد يكون الألم المستمر أو الضغط في الصدر، والذي يوصف أحيانًا بأنه حرقة أو انزعاج، من أعراض سرطان المريء، غالبًا ما يتم الخلط بين هذا الألم وأعراض حرقة المعدة، لكن استمراره أو شدته قد تشير إلى وجود حالة أكثر خطورة تتطلب استشارة طبية فورية.

"سرق بيته وخايف يدعي عليه".. معتمر مصري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه

انتبه لأموالك.. 3 أبراج تواجه مشكلات مالية في أغسطس

"عشان يكملوا فلوس الفرح".. حيلة غريبة من زوجين لإقامة حفل زفافهما

85 عاما من الحب.. فستان زفاف واحد يربط 4 عرائس عبر 3 أجيال

حصان هارب من صاحبه يثير ضجة على مواقع التواصل "فيديو"